«Αγκάθι» τα νέα σύνορα για την Ουκρανία - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες

Από την Κριμαία στο σήμερα

Σήμερα

Η ουκρανική ταυτότητα στηρίζεται στην αρχή «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», μια παράδοση που ανάγεται στους Κοζάκους. «Η επίλυση ουκρανικών ζητημάτων ερήμην των Ουκρανών ισοδυναμεί με άρνηση της ίδιας της ταυτότητάς τους», υπογραμμίζει.Αυτό εξηγεί γιατί ο Ζελένσκι, παρά τη φθορά της δημοτικότητάς του, απολαμβάνει ευρείας στήριξης στην απόρριψη κάθε συμβιβασμού. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι δεν διαθέτει καν συνταγματική αρμοδιότητα να παραχωρήσει εδάφη.Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των Ουκρανών αντιτίθενται στην ιδέα ανταλλαγής γης με ειρήνη. Στον στρατό, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. «Οι μονάδες και οι διοικητές που γνωρίζουμε από το 2014 είναι κατηγορηματικά αντίθετοι με το τελεσίγραφο του Πούτιν», ανέφερε ο Κουζάν. Παρά τα εμπόδια, ο ιστορικός Χριτσάκ δεν αποκλείει μια μελλοντική «μεγάλη συμφωνία». Ωστόσο, μια τέτοια θα έπρεπε να περιλαμβάνει τουλάχιστον την πλήρη αποχώρηση της Ρωσίας από τη νότια Ουκρανία - και ακόμη κι αυτό ίσως να μην αρκεί.«Πάνω απ’ όλα, εκεί ζουν άνθρωποι», τονίζει η Αρισόι. «Εγώ η ίδια έζησα σε μια πόλη που σήμερα έχει καταστραφεί και κατέχεται. Δεν μπορώ να τη δω απλώς σαν ένα κομμάτι γης».Η απαίτηση του προέδρου Πούτιν η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς προτού η Ρωσία σταματήσει τις εχθροπραξίες αναδεικνύει το δομικό ερώτημα κάθε διαπραγμάτευσης τέτοιου είδους: πού μπορεί να χαραχθεί ένα σύνορο αποδεκτό και από τις δύο πλευρές; Η απάντηση μόνο εύκολη δεν είναι. Ο πρόεδρος Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Μόσχας, επικαλούμενος το Σύνταγμα της Ουκρανίας που ορίζει ότι η εδαφική ακεραιότητα είναι αδιαίρετη και απαραβίαστη.Η Ουκρανία επιμένει ότι στόχος της είναι η αποκατάσταση των συνόρων που ίσχυαν πριν από τη ρωσική εισβολή στην Κριμαία το 2014. Ο Πούτιν, ωστόσο, δείχνει ανυποχώρητος στην επιδίωξή του να ελέγξει το Ντονμπάς.Η χάραξη νέων συνόρων σημαίνει στην πράξη την επισημοποίηση μιας γραμμής μετώπου 1.200 χιλιομέτρων, η οποία εδώ και χρόνια αλλάζει βίαια - άλλοτε προς όφελος της Ουκρανίας, άλλοτε της Ρωσίας.Το 2014 οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την Κριμαία, την οποία ο Πούτιν προσάρτησε έπειτα από ένα αμφισβητούμενο δημοψήφισμα που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνώρισε. Την ίδια χρονιά, φιλορώσοι αυτονομιστές κατέλαβαν τμήματα του Ντονμπάς και διακήρυξαν «λαϊκές δημοκρατίες», με τη σύγκρουση να παραμένει στάσιμη έως τη γενικευμένη εισβολή του 2022.Τον Φεβρουάριο του 2022 η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση σε πολλά μέτωπα: κατέλαβε μια εκτεταμένη λωρίδα γης που ένωνε την Κριμαία με το Ντονμπάς, κινήθηκε εναντίον του Κιέβου και προχώρησε βαθύτερα στην ανατολική Ουκρανία. Ωστόσο, μέχρι τον Μάρτιο είχε φτάσει στο απόγειο των κερδών της.Μετά την αποτυχία να καταλάβει την πρωτεύουσα, η Μόσχα απέσυρε τις δυνάμεις της από τον Βορρά. Το φθινόπωρο, η Ουκρανία εξαπέλυσε δύο μεγάλες αντεπιθέσεις: ανακατέλαβε σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Χάρκοβο και απώθησε τους Ρώσους νότια του Δνείπερου, ανακτώντας τη Χερσώνα.Εκτοτε, η Ρωσία συνεχίζει να πιέζει σε όλο το μέτωπο, χωρίς όμως αποφασιστικό αποτέλεσμα. Τον Ιούλιο του 2023 σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη της από το καλοκαίρι του 2022, καταλαμβάνοντας περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.Παρά τις προωθήσεις, η πλήρης κατάληψη του Ντονμπάς παραμένει μακριά. Η Μόσχα ελέγχει σχεδόν όλη την περιφέρεια Λουχάνσκ, αλλά στην περιφέρεια Ντονέτσκ η Ουκρανία κρατά ακόμη πάνω από 6.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.Εκεί βρίσκονται οι πιο ισχυρά οχυρωμένες γραμμές άμυνας, με τα στρατηγικής σημασίας Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ να λειτουργούν ως κεντρικές βάσεις του ουκρανικού στρατού από το 2014. Τυχόν ουκρανική υποχώρηση θα σήμαινε όχι μόνο απώλεια καίριων θέσεων, αλλά και την εκτόπιση περίπου 200.000 αμάχων που εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή.