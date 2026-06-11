Αδημονούν στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ: Οπαδοί μαζεύτηκαν πολλές ώρες πριν το ματς με τη Νότια Αφρική έξω από το «Αζτέκα», βίντεο
SPORTS
Μεξικό Νότια Αφρική Αζτέκα Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

Αδημονούν στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ: Οπαδοί μαζεύτηκαν πολλές ώρες πριν το ματς με τη Νότια Αφρική έξω από το «Αζτέκα», βίντεο

Ο αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική ανοίγει την αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 13:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και από νωρίς το πρωί οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο

Αδημονούν στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ: Οπαδοί μαζεύτηκαν πολλές ώρες πριν το ματς με τη Νότια Αφρική έξω από το «Αζτέκα», βίντεο
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει και το Μεξικό βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Η μεξικανική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά στην ιστορία της αγώνες Μουντιάλ, μετά τις διοργανώσεις του 1970 και του 1986, με το εναρκτήριο παιχνίδι να διεξάγεται στις 11 Ιουνίου.




Στην πόλη Αζτέκα, η οποία θα φιλοξενήσει το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική επικρατεί χαμός καθώς από τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) χιλιάδες κόσμου περιμένει έξω από το γήπεδο.


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