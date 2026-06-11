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Αδημονούν στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ: Οπαδοί μαζεύτηκαν πολλές ώρες πριν το ματς με τη Νότια Αφρική έξω από το «Αζτέκα», βίντεο
Αδημονούν στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ: Οπαδοί μαζεύτηκαν πολλές ώρες πριν το ματς με τη Νότια Αφρική έξω από το «Αζτέκα», βίντεο
Ο αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική ανοίγει την αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 13:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και από νωρίς το πρωί οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει και το Μεξικό βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
Η μεξικανική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά στην ιστορία της αγώνες Μουντιάλ, μετά τις διοργανώσεις του 1970 και του 1986, με το εναρκτήριο παιχνίδι να διεξάγεται στις 11 Ιουνίου.
Στην πόλη Αζτέκα, η οποία θα φιλοξενήσει το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική επικρατεί χαμός καθώς από τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) χιλιάδες κόσμου περιμένει έξω από το γήπεδο.
Η μεξικανική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά στην ιστορία της αγώνες Μουντιάλ, μετά τις διοργανώσεις του 1970 και του 1986, με το εναρκτήριο παιχνίδι να διεξάγεται στις 11 Ιουνίου.
🚨🚨 C’EST PARTI : L’ESTADIO AZTECA 🇲🇽 A OUVERT SES PORTES POUR LE MATCH D’OUVERTURE DU MONDIAL 2026 !!!! 🏟️🤩— Actu Foot (@ActuFoot_) June 11, 2026
Plus de 80.000 spectateurs sont attendus ce soir pour ce Mexique 🇲🇽 - 🇿🇦 Afrique du Sud. pic.twitter.com/fFZ16Wbeh6
Στην πόλη Αζτέκα, η οποία θα φιλοξενήσει το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική επικρατεί χαμός καθώς από τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) χιλιάδες κόσμου περιμένει έξω από το γήπεδο.
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