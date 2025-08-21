Στο νοσοκομείο ο Lil Nas X - Βγήκε στον δρόμο μόνο με το εσώρουχο και τις μπότες του - Δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, κάνουν λόγο για πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών - Ο ράπερ παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο ράπερ Lil Nas X, αφού εντοπίστηκε να περπατά στη μέση του δρόμου φορώντας το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες, με τους αστυνομικούς να κάνουν λόγο για πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε κεντρικό δρόμο στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι της περιοχής Studio City να καλέσουν την αστυνομία.
Όπως αναφέρουν ξένα μέσα, μάρτυρες δηλώνουν ότι είδαν έναν γυμνό άντρα να κατεβαίνει τον δρόμο, ενώ όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, εκείνος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους πριν ακινητοποιηθεί και του περάσουν χειροπέδες.
Δείτε το βίντεο
Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τους διασώστες πως επρόκειτο για πιθανή υπερβολική δόση, με αποτέλεσμα ο Lil Nas X να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν ότι ο ράπερ ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για το περιστατικό.
Σε βίντεο από το σημείο, το οποίο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός και δημοσίευσε το «TMZ», ο ράπερ φαίνεται να τραγουδά, να μιλά συνεχώς για ένα πάρτι, να ποζάρει και να ζητά επίμονα το κινητό του.
Σε άλλο στιγμιότυπο, απεικονίζεται να βάζει έναν πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι του. «Μην αργήσεις στο πάρτι απόψε», ακούγεται να λέει στο άτομο που τον βιντεοσκοπούσε. «Ξέρεις πού θα γίνει», πρόσθεσε, όταν τον ρωτούσαν για το μέρος. Κάποια άλλη στιγμή είπε: «Δεν σου είπα να αφήσεις το τηλέφωνο κάτω; Ωχ, κάποιος θα χρειαστεί να πληρώσει γι’ αυτό!».
#BREAKING ‼️ Lil Nas X Roams L.A. Street Nearly Naked at 4 AM, Hospitalized for Possible ODhttps://t.co/Un5lNrDLpI pic.twitter.com/7TwsHkj1tN— TMZ (@TMZ) August 21, 2025
