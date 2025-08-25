Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
GALA
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου Μελίνα Νικολαΐδη Ντέμης Νικολαΐδης Καρκίνος

Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η σύντροφος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή πέθανε σε ηλικία 41 ετών από καρκίνο

Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
61 ΣΧΟΛΙΑ
Συντετριμμένη είναι η Μελίνα Νικολαΐδη με τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, συντρόφου του πατέρα της, Ντέμη. Η 41χρονη πέθανε το Σάββατο 23 Αυγούστου έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες στον Ευαγγελισμό, η υγεία της ωστόσο παρουσίασε επιδείνωση. Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Αυγούστου, η κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή την αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα social media, καθώς δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία της με την εκλιπούσα, στην όποια φαίνεται να κρατάει η μία το χέρι της άλλης.  

«Το αγγελάκι μου» έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram story που έκανε.

Δείτε την ανάρτησή της

Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης διατηρούσαν σχέση από το 2022, κρατώντας την αρχικά μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας. Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κοινή εμφάνιση δημοσίως τον Μάιο του 2023, στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Ο Ντέμης Νικολαΐδης είχε αναρτήσει για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία στο Instagram με τη σύντροφο και την κόρη του στη συναυλία των Coldplay. Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου του 2024, είχαν τραβήξει και οι τρεις μαζί ένα στιγμιότυπο από το ΟΑΚΑ.

Δείτε τη φωτογραφία

Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Κλείσιμο

Τα μέλη της οικογένειας της 41χρονης προχώρησαν σε μία δημοσίευση την Κυριακή στο Facebook, αναφέροντας πως η κηδεία της θα τελεστεί  την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Παράλληλα, δήλωσαν ότι η επιθυμία τους είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, Φλόγα.

Οι ειδήσεις σήμερα

Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο

Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει

Το πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα έξι ευρώ
61 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης