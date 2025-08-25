Συνεχίζει τις διακοπές του ο Μπισμπίκης - Το νέο post που ανέβασε
Το βράδυ της Κυριακής ανέβασε το ψάρι που έτρωγε σε εστιατόριο στο Κολυμπάρι Χανίων

Τις διακοπές του στην Κρήτη απολαμβάνει ο Βασίλης Μπισμπίκης και πριν από λίγες ώρες ανέβασε ένα Instagram story για να δείξει τα ψάρια που τρώει.

Ο ηθοποιός επισκέπτεται πολύ συχνά την Κρήτη, τόσο μόνος του, όσο και με τη Δέσποινα Βανδή. Το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο με το ψάρι, που ετοιμαζόταν να φάει σε μαγαζί των Χανίων, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «τέλειο».

Τον περασμένο Μάιο, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός είχαν επιλέξει τη νότια Κρήτη για τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές.  Τότε, η Δέσποινα Βανδή είχε αναρτήσει κοινή φωτογραφία τους στα social media ποζάροντας με τον σύντροφό της στη θάλασσα. 

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την αγάπη της για το νησί, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νότια Κρήτη! Έρωτας».

