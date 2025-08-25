Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
Ο Γκρέιντι Τζαντ ήθελε να τονίσει πως η εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε, αγόραζε πανάκριβα αντικείμενα μέσα από την πώληση ναρκωτικών, από τα οποία πεθαίνει κόσμος
Ο Γκρέιντι Τζαντ, από την κομητεία Πολκ, έδωσε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, και έδειξε με καμάρι το χοντρό χρυσό κολιέ γύρω από το λαιμό του, καθώς ισχυρίστηκε ότι ο Νέιτ Ντόναλντ και άλλα μέλη της συμμορίας του διακινούσαν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας από υπερβολική δόση.
Ο Τζαντ είπε ότι μια μεγάλη έρευνα οδήγησε 32 εγκληματίες πίσω από τα σίδερα, ενώ έδειξε τα κατασχεμένα πιστόλια και κοσμήματα τους. «Πήρα το κολιέ τους. Πήρα τα χρήματά τους. Πήρα τα όπλα τους. Πήρα τα ναρκωτικά τους», καυχήθηκε. Είπε επίσης ότι η αλυσίδα αξίας 50.000 δολαρίων — την οποία επανειλημμένα αποκάλεσε «drip» — αντιπροσώπευε πολύ περισσότερα από ένα απλό αξεσουάρ.
«Όπου βλέπεις 50.000 δολάρια σε drip, όπου βλέπεις αυτό το ''όχι και τόσο επικίνδυνο'' ναρκωτικό που είναι η κάνναβη, βλέπεις όπλα και βλέπεις φόνο πρώτου βαθμού από υπερβολική δόση», είπε.
«Έχω βαρεθεί να ακούω τους ανθρώπους να λένε ότι τα ναρκωτικά είναι χαμηλού επιπέδου και μη βίαια», πρόσθεσε ο Τζαντ, επιδεικνύοντας ένα ζευγάρι κατασχεθέντα πιστόλια για να αποδείξει το επιχείρημά του.
Ο Ντόναλντ συνελήφθη μαζί με 31 από τους... μπράβους του μετά από μια έρευνα ενός έτους για τοπικό εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο, σύμφωνα με τον Σερίφη, ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση «εκατομμυρίων δολαρίων» σε ναρκωτικά στην κεντρική Φλόριντα.
Η έρευνα απέφερε επίσης περίπου 150.000 δολάρια σε σκληρά ναρκωτικά και πολλά όπλα που ήταν στα χέρια καταδικασμένων εγκληματιών, ενώ οι προηγούμενες καταδίκες των συλληφθέντων ανέρχονταν σε 554 κακουργήματα και 394 πλημμελήματα, σύμφωνα με το Fox 13.
Οι ερευνητές λένε ότι εντόπισαν την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης μέσω μιας σειράς ύποπτων τραπεζικών εμβασμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός που φέρεται να έκανε ο Ντόναλντ για την αλυσίδα του. «Μαντέψτε — 50.000 δολάρια σε εμβάσματα», είπε ο Τζαντ, προσθέτοντας ότι η ομάδα διακινούσε «μαριχουάνα, φεντανύλη, κρακ, MDMA, όλα τα είδη χαπιών, συμπεριλαμβανομένης της οξυκωδόνης, της υδροκωδόνης και της κεταμίνης».
