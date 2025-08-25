Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό

Οι ερευνητές λένε ότι εντόπισαν την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης μέσω μιας σειράς ύποπτων τραπεζικών εμβασμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός που φέρεται να έκανε ο Ντόναλντ για την αλυσίδα του. «Μαντέψτε — 50.000 δολάρια σε εμβάσματα», είπε ο Τζαντ, προσθέτοντας ότι η ομάδα διακινούσε «μαριχουάνα, φεντανύλη, κρακ, MDMA, όλα τα είδη χαπιών, συμπεριλαμβανομένης της οξυκωδόνης, της υδροκωδόνης και της κεταμίνης».