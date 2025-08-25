Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα

Τρέχει το «Ανακαινίζω -Νοικιάζω» αλλά μένει στα αζήτητα το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» - Το πρώτο εξαντλείται σε χρόνο ρεκόρ, το δεύτερο με κονδύλια 400 εκατ. ευρώ δεν βρίσκει δικαιούχους