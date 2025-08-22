Φωτογραφία: Η Μαρία Κορινθίου στην αγκαλιά του συντρόφου της στην Ιταλία
Φωτογραφία: Η Μαρία Κορινθίου στην αγκαλιά του συντρόφου της στην Ιταλία
Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του και δεν κρύβει τον έρωτά του
Στην Ιταλία βρίσκονται αυτές τις μέρες η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι τους ως ζευγάρι. Η σχέση τους μετρά μόλις μερικούς μήνες, αλλά έγινε γνωστή τον Ιούλιο μέσα από συνέντευξη της ηθοποιού, όπου είχε παραδεχτεί ανοιχτά πως είναι ερωτευμένη.
Από τότε, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης δεν κρύβουν τον έρωτά τους, ενώ μοιράζονται συχνά κοινά στιγμιότυπα στα social media. Πριν λίγες μέρες, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει φωτογραφία στην οποία ποζάρουν μαζί, ενώ το βράδυ της Πέμπτης 22 Αυγούστου ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε τη φωτογραφία
Σε αυτή, ποζάρουν αγκαλιασμένοι σε ένα μπαλκόνι, με τη Μαρία Κορινθίου να σχολιάζει κάτω από το στιγμιότυπο: «Αγάπη μου».
Δείτε το σχόλιο
Σε δηλώσεις της στο παρελθόν, η Μαρία Κορινθίου είχε πει για τη σχέση τους: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά… Αυτός που έχω απέναντί μου θέλω να είναι πιο δυνατός από μένα… Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά».
Από τότε, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης δεν κρύβουν τον έρωτά τους, ενώ μοιράζονται συχνά κοινά στιγμιότυπα στα social media. Πριν λίγες μέρες, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει φωτογραφία στην οποία ποζάρουν μαζί, ενώ το βράδυ της Πέμπτης 22 Αυγούστου ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε τη φωτογραφία
Σε αυτή, ποζάρουν αγκαλιασμένοι σε ένα μπαλκόνι, με τη Μαρία Κορινθίου να σχολιάζει κάτω από το στιγμιότυπο: «Αγάπη μου».
Δείτε το σχόλιο
Σε δηλώσεις της στο παρελθόν, η Μαρία Κορινθίου είχε πει για τη σχέση τους: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά… Αυτός που έχω απέναντί μου θέλω να είναι πιο δυνατός από μένα… Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα