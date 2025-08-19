Η Μαρία Κορινθίου ανέβασε νέες εικόνες από τις διακοπές με τον σύντροφό της στην Ιταλία: Ο καπετάνιος μου, έγραψε
Η ηθοποιός και ο Γιώργος Καραθανάσης έκαναν βόλτα με σκάφος στην Ακτή Αμάλφι και το Κάπρι
Νέες εικόνες από το ταξίδι της στην Ιταλία με τον Γιώργο Καραθανάση ανέβασε η Μαρία Κορινθίου, φωτογραφίζοντας τον σε σκάφος - γράφοντας «ο καπετάνιος μου» σε εικόνα που κοινοποίησε στα social media.
Τις προηγούμενες ημέρες το ζευγάρι βρέθηκε στη Ματέρα, ενώ την Τρίτη 19 Αυγούστου δημοσίευσαν στο Instagram στιγμιότυπα και βίντεο από την Ακτή Αμάλφι και το Κάπρι, όπου έκαναν βόλτα.
Η Μαρία Κορινθίου ανακοίνωσε πριν από ένα μήνα ότι είναι σε σχέση μετά το διαζύγιό της. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές από την απόδραση με τον σύντροφό της. Σε άλλο Instagram story που έκανε ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογράφισε την ηθοποιό, γράφοντας «το κορίτσι μου».
Τον Ιούλιο, η Μαρία Κορινθίου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη νέα της σχέση, αναφερόμενη στον νέο σύντροφό της και στο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για 14 χρόνια.
Ο Γιώργος Καραθανάσης εργάζεται ως αντιπρόεδρος σε γνωστή εταιρία μπαχαρικών. Η γνωριμία του με την ηθοποιό φαίνεται πως έγινε μέσα από συνεργασία τους, καθώς η Μαρία Κορινθίου είχε προωθήσει προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας.
Μιλώντας για εκείνον στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα. Είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από εμένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα τη δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας του ξέρει, αλλά δεν είναι του entertaiment».
