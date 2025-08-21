Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι υιοθέτησαν ένα κορίτσι
Η 21χρονη ηθοποιός έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση στα social media - Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024
Ένα κοριτσάκι υιοθέτησαν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μπον Τζόβι.
Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε η ηθοποιός με μία ανάρτηση που έκανε στα social media την Πέμπτη 21 Αυγούστου.
Στη δημοσίευσή της η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε: «Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ειρήνη και ιδιωτικότητα» και συμπλήρωσε: «Και ξαφνικά γίναμε 3. Με αγάπη, Μίλι και Τζέικ Μποντζιόβι».
Η 21χρονη ηθοποιός είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι επιθυμούσε να γίνει μητέρα και είχε μιλήσει δημόσια για την πρόθεσή της να προχωρήσει σε υιοθεσία. Στο podcast «Smartless» τον Μάρτιο είχε δηλώσει ότι δεν εντοπίζει κάποια διαφορά ανάμεσα στο να αποκτήσει ένα βιολογικό παιδί και στο να υιοθετήσει.
Έχει επίσης εξομολογηθεί πως πάντα ήθελε να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια. Υπενθυμίζεται, ότι τόσο εκείνη όσο και ο 23χρονος σύζυγός της προέρχονται από πολυμελείς οικογένειες.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024, ύστερα από τρία χρόνια σχέσης και λίγους μήνες αργότερα γιόρτασαν τον γάμο τους με μια δεξίωση στην Τοσκάνη, τον Σεπτέμβριο.
Μετά τον πρώτο τους γάμο τον Μάιο, στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι θα διοργάνωνε μια δεύτερη, πιο λαμπερή τελετή στην Ιταλία. Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την ιδιαίτερη μέρα. «Για πάντα και παντοτινά, η γυναίκα σου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Φωτογραφία: EPA
