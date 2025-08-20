H Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη μητέρα της Μέλανι Γκρίφιθ
Η 35χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Splitsville» στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της τη διάσημη μητέρα της
Μία κοινή εμφάνιση με τη μητέρα της Μέλανι Γκρίφιθ έκανε η Ντακότα Τζόνσον, καθώς το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Splitsville» στο Λος Άντζελες.
Η 35χρονη ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση μία ασημί τουαλέτα, ενώ τα μαλλιά της ήταν ίσια, διατηρώντας τις αφέλειές της. Η μητέρα της εμφανίστηκε με ένα κοστούμι σε μπεζ απόχρωση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η ταινία «Splitsville», σε σκηνοθεσία του Μάικλ Άντζελο Κοβίνο, είναι μια κωμωδία που εστιάζει στις σχέσεις δύο ζευγαριών και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Αυγούστου.
Η Ντακότα Τζόνσον προέρχεται από οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς στον χώρο του Χόλιγουντ. Είναι κόρη της Μέλανι Γκρίφιθ και του Ντον Τζόνσον, γνωστού από το «Miami Vice», ενώ η γιαγιά της είναι η θρυλική ηθοποιός Τίπι Χέντρεν. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1999, σε ταινία όπου έπαιξε μαζί με τη μητέρα της και τον τότε πατριό της, Αντόνιο Μπαντέρας, στο «Crazy in Alabama».
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «The Today Show» το 2024, η Τζόνσον απάντησε στις κατηγορίες περί νεποτισμού στην καριέρα της. «Αν είσαι δημοσιογράφος, γράψε για κάτι άλλο», δήλωσε στη Χόντα Κοτμπ και πρόσθεσε: «Αυτό είναι απλώς γελοίο. Οπότε, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να το σατιρίσω, το έκανα αμέσως».
Μιλώντας στο «Elle UK» μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Materialists» Πέδρο Πασκάλ, η Τζόνσον αποκάλυψε ότι δεν έγινε δεκτή στη σχολή Juilliard και έτσι δεν φοίτησε ποτέ σε πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η οικονομική στήριξη από τον πατέρα της. «Έτσι, ξεκίνησα να δίνω οντισιόν. Νομίζω πως ήμουν 19 όταν έπαιξα στο “The Social Network” και μετά έκανα μικρές δουλειές και διάφορα άλλα», είπε, συμπληρώνοντας ότι ήταν «δύσκολο» να βγάλει χρήματα «για μερικά χρόνια».
Για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν είχε πει: «Υπήρξαν κάποιες φορές που πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και δεν είχα χρήματα στον λογαριασμό μου ή δεν μπορούσα να πληρώσω το ενοίκιο και έπρεπε να ζητήσω βοήθεια από τους γονείς μου», παραδέχτηκε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο: «Είμαι πολύ ευγνώμων που είχα γονείς που μπορούσαν να με βοηθήσουν και το έκαναν. Αλλά σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο. Η διαδικασία των οντισιόν, όπως ξέρετε, είναι η χειρότερη».
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
