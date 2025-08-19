Όταν η Κριστίν Ντέιβις γνώρισε τον Μάθιου Πέρι: Το «τυφλό ραντεβού» που της κανόνισε φίλος της
Όταν η Κριστίν Ντέιβις γνώρισε τον Μάθιου Πέρι: Το «τυφλό ραντεβού» που της κανόνισε φίλος της
Έδειχνε πραγματικά ευτυχισμένος, περιέγραψε η ηθοποιός
Κανείς δεν είχε ενημερώσει την Κριστίν Ντέιβις ότι θα βρισκόταν σε ένα... «ραντεβού στα τυφλά» με τον Μάθιου Πέρι. Μιλώντας στο podcast του iHeartRadio «Are You a Charlotte?», τη Δευτέρα 18 Αυγούστου του, η 60χρονη ηθοποιός θυμήθηκε πώς στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν ήταν δικός της αλλά φίλος της, τη σύστησε στον πρωταγωνιστή της σειράς «Τα Φιλαράκια».
«Με έβαλε να γνωριστώ με τον Μάθιου Πέρι. Ήταν γύρω στο ’97, ’98, ίσως και ’99. Νομίζω πως βρισκόμουν στην περίοδο ανάμεσα στο Melrose Place και το Sex and the City. Ήταν σε ένα σπίτι, σε ένα δείπνο. Πολύ χαλαρά», περιέγραψε η Κριστίν Ντέιβις στον καλεσμένο της, Μπράιαν Βαν Χολτ.
Η μεγάλη ευκαιρία για την ίδια ήρθε το 1995, όταν ανέλαβε τον ρόλο της Μπρουκ Άρμστρονγκ στη σαπουνόπερα Melrose Place. Από την άλλη, η φήμη του Μάθιου Πέρι είχε ήδη εκτοξευθεί στην κορυφή μέσα από τα «Φιλαράκια», που έκαναν πρεμιέρα το 1994 στο NBC. «Ήταν διάφοροι άνθρωποι του Χόλιγουντ εκεί. Ο Μάθιου ήταν υπέροχος. Κάθισε δίπλα μου και μιλούσε για το πόσο χαρούμενοι ήταν όλοι στα "Φιλαράκια", αλλά και για μια ταινία που γύριζε τότε με τη Σάλμα Χάγιεκ. Έδειχνε πραγματικά ευτυχισμένος», είπε.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι το κλίμα στο Melrose Place δεν ήταν πάντα θετικό, καθώς το καστ ένιωθε ανασφάλεια για το μέλλον των ρόλων. «Ήταν αγχωτικό, όλοι ένιωθαν ότι μπορεί να κοπούν. Έβλεπα τον Μάθιου και σκεφτόμουν "τι όμορφο να είσαι τόσο χαρούμενος"», περιέγραψε. Η γνωριμία τους τελικά, δεν εξελίχθηκε σε κάτι ερωτικό. Ο Μάθιου Πέρι πέθανε τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών, από οξεία δηλητηρίαση λόγω κεταμίνης.
Η Κριστίν Ντέιβις θυμήθηκε ακόμη ότι στο συγκεκριμένο δείπνο, μετά το φαγητό, υπήρχε κάνναβη. «Άρχισαν να περνούν τα τσιγάρα γύρω-γύρω και ένιωσα πανικό. Χάθηκα στον χρόνο, ήταν μια τρομερή εμπειρία», είπε, τονίζοντας ότι ποτέ δεν έκανε χρήση ουσιών ή αλκοόλ.
«Δεν ήμουν ποτέ "κουλ". Σκεφτόμουν αν μπορώ να πετύχω χωρίς όλα αυτά. Και στα ’90s δεν ήταν καθόλου βέβαιο», παραδέχτηκε. Τελικά, το 1998, η Κριστίν Ντέιβις κέρδισε τον ρόλο που τη σημάδεψε ως Σάρλοτ Γιορκ στο Sex and the City, σειρά που ολοκληρώθηκε το 2004 αλλά άνοιξε τον δρόμο για άλλες ταινίες και το spinoff «And Just Like That».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Με έβαλε να γνωριστώ με τον Μάθιου Πέρι. Ήταν γύρω στο ’97, ’98, ίσως και ’99. Νομίζω πως βρισκόμουν στην περίοδο ανάμεσα στο Melrose Place και το Sex and the City. Ήταν σε ένα σπίτι, σε ένα δείπνο. Πολύ χαλαρά», περιέγραψε η Κριστίν Ντέιβις στον καλεσμένο της, Μπράιαν Βαν Χολτ.
Η μεγάλη ευκαιρία για την ίδια ήρθε το 1995, όταν ανέλαβε τον ρόλο της Μπρουκ Άρμστρονγκ στη σαπουνόπερα Melrose Place. Από την άλλη, η φήμη του Μάθιου Πέρι είχε ήδη εκτοξευθεί στην κορυφή μέσα από τα «Φιλαράκια», που έκαναν πρεμιέρα το 1994 στο NBC. «Ήταν διάφοροι άνθρωποι του Χόλιγουντ εκεί. Ο Μάθιου ήταν υπέροχος. Κάθισε δίπλα μου και μιλούσε για το πόσο χαρούμενοι ήταν όλοι στα "Φιλαράκια", αλλά και για μια ταινία που γύριζε τότε με τη Σάλμα Χάγιεκ. Έδειχνε πραγματικά ευτυχισμένος», είπε.
Nobody told Kristin Davis she was going to be set up with Matthew Perry this way. https://t.co/FtODGy40a2— Us Weekly (@usweekly) August 19, 2025
Η Κριστίν Ντέιβις θυμήθηκε ακόμη ότι στο συγκεκριμένο δείπνο, μετά το φαγητό, υπήρχε κάνναβη. «Άρχισαν να περνούν τα τσιγάρα γύρω-γύρω και ένιωσα πανικό. Χάθηκα στον χρόνο, ήταν μια τρομερή εμπειρία», είπε, τονίζοντας ότι ποτέ δεν έκανε χρήση ουσιών ή αλκοόλ.
«Δεν ήμουν ποτέ "κουλ". Σκεφτόμουν αν μπορώ να πετύχω χωρίς όλα αυτά. Και στα ’90s δεν ήταν καθόλου βέβαιο», παραδέχτηκε. Τελικά, το 1998, η Κριστίν Ντέιβις κέρδισε τον ρόλο που τη σημάδεψε ως Σάρλοτ Γιορκ στο Sex and the City, σειρά που ολοκληρώθηκε το 2004 αλλά άνοιξε τον δρόμο για άλλες ταινίες και το spinoff «And Just Like That».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα