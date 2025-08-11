Τζένιφερ Άνιστον για Μάθιου Πέρι: Πενθούσα για εκείνον πριν πεθάνει, χαίρομαι που δεν πονάει πια

Όσο δύσκολο κι αν ήταν για όλους μας, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο, είπε για την απώλεια του 54χρονου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή από υπερβολική δόση κεταμίνης το 2023