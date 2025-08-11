Τζένιφερ Άνιστον για Μάθιου Πέρι: Πενθούσα για εκείνον πριν πεθάνει, χαίρομαι που δεν πονάει πια
Όσο δύσκολο κι αν ήταν για όλους μας, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο, είπε για την απώλεια του 54χρονου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή από υπερβολική δόση κεταμίνης το 2023
Για την απώλεια του Μάθιου Πέρι μίλησε η Τζένιφερ Άνιστον, αποκαλύπτοντας πως τόσο εκείνη όσο και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές των «Friends» πενθούσαν για εκείνον πολύ πριν τον θάνατό του. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από υπερβολική δόση κεταμίνης το 2023.
«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε όταν μπορούσαμε», δήλωσε η Άνιστον στο Vanity Fair για τις προσπάθειες που έκαναν να βοηθήσουν τον Πέρι κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς.
«Αλλά σχεδόν ένιωθες ότι τον πενθούσαμε ήδη εδώ και καιρό, γιατί η μάχη του με αυτήν την ασθένεια ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εκείνον. Όσο δύσκολο κι αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές του, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», συμπλήρωσε η 56χρονη ηθοποιός.
Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Variety, η Άνιστον είχε μοιραστεί ότι είχε στείλει μήνυμα στον Πέρι την ημέρα που πέθανε, ενώ είχε αναφέρει τις θετικές αλλαγές που είχε κάνει στη ζωή του. Συγκεκριμένα, είχε επισημάνει: «Ήταν χαρούμενος. Ήταν υγιής. Είχε κόψει το κάπνισμα. Είχε αρχίσει να γυμνάζεται. Ήταν χαρούμενος, αυτό ξέρω μόνο. Δεν πονούσε. Δεν πάλευε. Ήταν χαρούμενος»
Η σταρ του Χόλιγουντ είχε τονίσει πόσο οδυνηρή ήταν η απουσία του. «Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι ήταν πραγματικά υγιής και γινόταν όλο και πιο υγιής. Ήταν σε μια πορεία. Δούλευε πολύ σκληρά. Του έτυχε κάτι πραγματικά δύσκολο στη ζωή. Μου λείπει πολύ. Σε όλους μας λείπει. Θεέ μου, μας έκανε να γελάμε τόσο δυνατά», είχε πει χαρακτηριστικά.
Jennifer Aniston "mourned" Matthew Perry long before his death because of his addiction battle: "There’s a part of me that thinks this is better. I’m glad he’s out of that pain."— Variety (@Variety) August 11, 2025
“We did everything we could [to try and help him] when we could. But it almost felt like we’d been… pic.twitter.com/UZH4gJhAtZ
Η σταρ του Χόλιγουντ είχε τονίσει πόσο οδυνηρή ήταν η απουσία του. «Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι ήταν πραγματικά υγιής και γινόταν όλο και πιο υγιής. Ήταν σε μια πορεία. Δούλευε πολύ σκληρά. Του έτυχε κάτι πραγματικά δύσκολο στη ζωή. Μου λείπει πολύ. Σε όλους μας λείπει. Θεέ μου, μας έκανε να γελάμε τόσο δυνατά», είχε πει χαρακτηριστικά.
