Λούκας Γιώρκας για Κώστα Κατσουράνη: Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους
GALA
Λούκας Γιώρκας Κώστας Κατσουράνης

Λούκας Γιώρκας για Κώστα Κατσουράνη: Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους

Πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι θρύλοι, πρόσθεσε ο τραγουδιστής για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Λούκας Γιώρκας για Κώστα Κατσουράνη: Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μαζί με τον Κώστα Κατσουράνη πόζαρε ο Λούκας Γιώρκας, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί σε ένα μπαλκόνι, με φόντο τη θάλασσα, με τον τραγουδιστή να χαρακτηρίζει τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και φίλο του «θρύλο», τονίζοντας παράλληλα  πόσο όμορφο είναι να μοιράζεται κάποιος στιγμές με φιλικά του πρόσωπα.

Όπως ανέφερε ο Λούκας Γιώρκας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό  στο Instagram: «Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους. Πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι θρύλοι»

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


Λούκας Γιώρκας για Κώστα Κατσουράνη: Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους
Λούκας Γιώρκας για Κώστα Κατσουράνη: Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους


Ειδήσεις σήμερα:

Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού

Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης