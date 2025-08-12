Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Λούκας Γιώρκας για Κώστα Κατσουράνη: Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους
Λούκας Γιώρκας για Κώστα Κατσουράνη: Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους
Πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι θρύλοι, πρόσθεσε ο τραγουδιστής για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή
Μαζί με τον Κώστα Κατσουράνη πόζαρε ο Λούκας Γιώρκας, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί σε ένα μπαλκόνι, με φόντο τη θάλασσα, με τον τραγουδιστή να χαρακτηρίζει τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και φίλο του «θρύλο», τονίζοντας παράλληλα πόσο όμορφο είναι να μοιράζεται κάποιος στιγμές με φιλικά του πρόσωπα.
Όπως ανέφερε ο Λούκας Γιώρκας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους. Πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι θρύλοι».
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Όπως ανέφερε ο Λούκας Γιώρκας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Είναι υπέροχο να περνάς χρόνο με φίλους. Πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι θρύλοι».
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Ειδήσεις σήμερα:
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα