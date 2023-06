Αυτή είναι η αυτοκρατορία των Kardashian: Πέντε αδελφές και ένα ασύλληπτο success-story

Διαφημίζοντας τα νέα Wirless ακουστικά Fit Bro της Beats.

Τάιρα Μπανκς, Χάιντι Κλουμ, Αλεσάντρα Αμπρόσιο και Κάντις Σουάνπολ στην καμπάνια της Κιμ για τη σειρά ρούχων της SKIMS.

Το δυναμικό δίδυμο των αδερφών Τζένερ,υπογράφουν μια πετυχημένη σειρά ρούχων με την επωνυμία Kendall+Kylie.

Διαφημίζοντας η ίδια τα Kylie cosmetics.

H Κόρτνεϊ στην προώθηση του Wellness brand Lemme.

Από την συνεργασία της με την Poosh x Vital Proteins.

Αλλο ένα εγχείρημα της Κλόε τα Good Americam Shoes με μοντέλο την ίδια.

Η Κλοε λανσάρει τη δική της σειρά από παντελόνια denim με την ονομασία Good American.

Το σούπερ μοντελ Κένταλ για τη καμπάνια του Calvin Klein φωτογραφημένη από τον διάσημο Mario Sorrenti.

Το 2021 έβγαλε στην αγορά την τεκίλα με το όνομα 818.

Η πιο πολυσυζητημένη και αμφιλεγόμενη οικογένεια του πλανήτη, οικαταφέρνουν να μένουν ψηλά στους τίτλους της επικαιρότητας με μια συχνότητα αξιοθαύμαστη. Η ομάδα ανθρώπων που ξεπετάχτηκε από το πουθενά στο σύμπαν των celebrities, προκαλεί το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού. Οι αδερφές Kardashian έχουν καταφέρει μέσα σε περίπου 20 χρόνια να χτίσουν μια αυτοκρατορία σχεδόν από μηδενική βάση, προσφέροντας αρχικά απλά και μόνο την παρουσία τους ως κεφάλαιο στην ανερχόμενη βιομηχανία.Το realityέδωσε στο κοινό όλες τις λεπτομέρειες από τις ζωές τωνκαι τους έφερε αναγνωρισιμότητα προωθημένη από τα πιπεράτα αποσπάσματα της καθημερινότητάς τους. Σταδιακά και οι πέντε αδερφές δημιούργησαν τα δικά τους brands πασπαλισμένα με χρυσόσκονη και και μπόλικο drama show. Σκάνδαλα, κουτσομπολιά, χωρισμοί και καβγάδες έγιναν το λαμπερό περιτύλιγμα του brand name Kardashian-Jenner.Σήμερα βρίσκονται παντού και όχι μόνο στους πηχυαίους τίτλους. Προϊόντα κάθε είδους φέρουν την υπογραφή τους σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, αποφέροντας τεράστια κέρδη. Οι ίδιες και οι οικογένειές τους απολαμβάνουν τον αμύθητο πλούτο χωρίς ενοχές και φυσικά, χωρίς να υπολογίζουν τις επικρίσεις και τα φαρμακερά σχόλια για τον τρόπο που έχουν επιλέξει να σκορπούν τα χρήματά τους ή να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Έτσι, σε κάθε μεγάλο fashion show, σε κάθε gala και event, θα τις δείτε να κάθονται στην πρώτη σειρά συνήθως με συντρόφους και παιδιά.Η καθαρή αξία κάθε μιας από τις αδερφέςαποτιμάται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια και η πορεία είναι ολοένα πιο ανοδική.βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των μελών της οικογένειάς της. Η σταρ είναι στη λίστα των συνολικά 2.668 δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, και διαθέτει τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία. Σύμφωνα με το Forbes η καθαρή περιουσία της ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια και κανένα σκάνδαλο δεν φαίνεται να ανακόπτει την πορεία της. Αντίθετα, κάθε πτυχή της προσωπικής ζωής της τηλεπερσόνας όσο σκοτεινή και αν είναι εκτοξεύει, τη δημοτικότητά της. Το ετήσιο εισόδημά της είναι πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια και κερδίζει τον επιούσιο κυρίως από τη φίρμα καλλυντικών KKW Beauty, που ιδρύθηκε το 2017 η οποία μόνο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας απέφερε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια και τα ρούχα SKIMS που άρχισαν να βγαίνουν στην αγορά το 2019.Το 2014 δημιούργησε το Kim Kardashian: Hollywood, ένα απλό παιχνίδι ρόλων που κυκλοφόρησε σε iOS και Android το οποίο της αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια, ωστόσο το ακριβές ποσό είναι αδιευκρίνιστο.Στην πορεία πούλησε το 20% έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 72% της εταιρείας σήμερα αποτιμάται σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία και σήμερα κατέχει μερίδιο αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων στη SKIMS η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα με όλη αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα, η Kim Kardashian έχει αναρίθμητες συμφωνίες με μεγάλα brands τα οποία της αποφέρουν τεράστια ποσά.Επιπλέον, διαθέτει μερικά από τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, όπως ο στόλος πολυτελών αυτοκινήτων που περιλαμβάνει μια Lamborghini Aventador LP 700-4, μια Rolls Royce Phantom και ένα Aston Martin DB9, διάφορα έργα τέχνης και κοσμήματα.Είναι ιδιοκτήτρια πολλών ακινήτων και μέχρι στιγμής, ζει σε μια έπαυλη στην κομητεία Santa Barbara της Καλιφόρνια την οποία αγόρασε το 2014 για περίπου 19,5 εκατομμύρια δολάρια.Η καθαρή αξία τηςJenner είναι 1,5 δις. δολάρια, με την θέση της να αυξάνεται με ρυθμό 60% τα τελευταία δύο χρόνια και το ετήσιο εισόδημά της υπολογίζεται σε 130 εκατομμύρια δολάρια. Το 2015 κυκλοφόρησε το Kylie Lip Kit, το οποίο πούλησε 15.000 κομμάτια μέσα σε λίγα λεπτά και μετονομάστηκε σε Kylie Cosmetics ένα χρόνο μετά. Το 2019 πούλησε το 51% για 600 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να κατέχει περίπου το 44% των μετοχών της εταιρείας.Άλλες επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιείται είναι η Kylie Cosmetics, η Kylie Swim και η συλλογή φροντίδας μωρών Kylie Baby.διαθέτει πάνω από 20 πολυτελή αυτοκίνητα, όπως μια Rolls-Royce Cullinan, μια Ferrari F8, μια Porsche 911 κ.α. Το σπίτι της στην Καλιφόρνια κόστισε 35 εκατομμύρια δολάρια.έχει περιουσία περίπου 85 εκατομμυρίων δολαρίων και τα περιουσιακά της στοιχεία ανέρχονται σε 52 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το ετήσιο εισόδημά της είναι 12 εκατομμύρια δολάρια. Όπως όλες οι αδερφές της, κερδίζει πολλά χρήματα από το reality show, τις συμφωνίες προώθησης μεγάλων brands. Το 2019 ίδρυσε τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου Poosh που προάγει έναν σύγχρονο τρόπο well being και lifestyle.Το brand Poosh, οι συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, όπως η Coca-Cola, η σειρά ρούχων DASH την οποία λανσάρει με τις αδερφές της και οι συνεργασίες με την Kylie για τη σειρά καλλυντικών της, ανεβάζουν την καθαρή αξία της Kourtney. Κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, η Kourtney Kardashian πραγματοποίησε ακαθάριστες πωλήσεις άνω των 22 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδισε έως και 4 εκατομμύρια δολάρια.Ζει σε μια έπαυλη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ την οποία αγόρασε στην τιμή των 13 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα περιουσιακά στοιχεία της Kourtney Kardashian περιλαμβάνουν 7 ακίνητα, 6 αυτοκίνητα και 1 luxury yacht.Η καθαρή περιουσία τηςείναι 80 εκατομμύρια δολάρια και το ετήσιο εισόδημά της είναι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια. Εκτός από το οικογενειακό ριάλιτι, η Khloe οφείλει την περιουσία της σε άλλα δύο σόου στα οποία συμμετέχει, το Revenge Body και το Twisted Sisters, καθώς και στις συμφωνίες με μεγάλες φίρμες. Επίσης, το 2016 η Khloe λάνσαρε το «Good American», μια δημοφιλή σειρά τζιν και μόδας που την έκανε πολυεκατομμυριούχο. Η Khloe είναι ένα από τα αστέρια του Instagram μέσω του οποίου προσθέτει εκατομμύρια στην περιουσία της. Εμπορεύεται τις συλλογές ρούχων και τα αρώματα της στους ακολούθους της, εξοικονομώντας τεράστια κόστη για μάρκετινγκ. Τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, η Khloe Kardashian πραγματοποίησε ακαθάριστες πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδισε έως και 23 εκατομμύρια δολάρια.Τα περιουσιακά στοιχεία της Khloe Kardashian περιλαμβάνουν 8 ακίνητα, 5 αυτοκίνητα, 3 πολυτελή γιοτ. Το σπίτι της βρίσκεται στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και το αγόρασε στην τιμή των 14 εκατομμυρίων δολαρίων.Η καθαρή αξία τηςείναι περίπου 74 εκατομμύρια δολάρια. Η Kendall έχει πάνω από 240 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα μέσω των οποίων κερδίζει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.Το super model και fashionista, αναδείχτηκε δύο συνεχόμενες χρονιές ως το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο. Χαρακτηριστικά, το 2018 αποκόμισε 22,5 εκατομμύρια δολάρια από luxury εταιρείες, όπως Marc Jacobs, Givenchy και Karl Lagerfeld. Κατά καιρούς έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορες επιχειρήσεις, όμως η κύρια πηγή εσόδων είναι από το μόντελινγκ, τις εμφανίσεις της στο οικογενειακό reality και τις συμφωνίες προώθησης πολυτελών επωνυμιών, όπως η Calvin Klein και η Estée Lauder. Το 2021 έβγαλε στην αγορά την τεκίλα με το όνομα 818 που μέσα σε 7 μήνες έγινε το νούμερο ένα νέο εμπορικό σήμα αλκοολούχων ποτών για το 2021.Εμπορεύεται τα προϊόντα της στους followers, κερδίζοντας εκατομμύρια δολάρια. Τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, πραγματοποίησε ακαθάριστες πωλήσεις άνω των 36 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδισε έως και 9 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, από τις προωθητικές ενέργειες, μόνο τους τελευταίους 18 μήνες, έχει κερδίσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια.Εκτός από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, διαθέτει και έναν στόλο luxury αυτοκινήτων, όπως Bentley Continental GT, Ferrari Roma, Rolls-Royce Ghost, Audi RS Q8, Range Rover. Autobiography και Mercedes-Benz G-Class, καθώς επίσης τρία πολυτελή γιοτ και 10 πολυτελή ακίνητα. Η έπαυλή της βρίσκεται στο Λος Άντζελες και κόστισε 15 εκατομμύρια δολάρια.Credits Photo:@kimkardashian@khloekardashian@kourtneykardash@kyliejenner@kendalljenner