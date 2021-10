Δείτε πόσο άλλαξε η Khloe Kardashian

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι γεγονός ότι οι αδερφές Kardashian ξέρουν από πλαστικές επεμβάσεις και έχουν αλλάξει την εμφάνισή τους ουκ ολίγες φορές.Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια το παρακάνουν με αποκορύφωμα την Kylie Jenner, τη βενιαμίν της οικογένειας που κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει τώρα σε σχέση με την έφηβη που είχαμε δει στο ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians.Τώρα όμως η Kylie έχει ανταγωνισμό γιατί ηέχει βαλθεί να αποδείξει ότι μπορεί και η ίδια να γίνει αγνώριστη. Η μεταμόρφωση έχει αρχίσει εδώ και καιρό, στις τελευταίες φωτογραφίες της πάντως, πραγματικά είναι μια άλλη.Αρκεί να δείτε το πριν και το μετά για να καταλάβετε το μέγεθος της αλλαγής.