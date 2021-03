Σάλος με το μπλουζάκι «Χτύπα με και γ... με» της Kourtney Kardashian

Kourtney σε έξοδο σε εστιατόριο με το νέο της σύντροφο ντράμερ

Σε μία εποχή που οι γυναίκες σε όλο τον πλανήτη διεκδικούν τα δικαιώματα που τους έχουν στερηθεί και καταγγέλεται μαζικά η «κουλτούρα του βιασμού», δεν είναι να απορεί κανείς που το μπλουζάκι που επέλεξε να φορέσει η Kourtney Kardashian ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις από γυναίκες που διάβασαν το μήνυμα που είχε πάνω. Travis Barker εθεάθη να φοράει ένα μπλουζάκι που έγραφε: «Χτύπα με, δάγκωσέ με, μαστίγωσέ με, γαμ... με, έτσι βρώμικο γουρούνι που είμαι. Τελείωσε πάνω στα στήθη μου και πες τους πως με αγαπάς. Μετά εξαφανίσου». Στα αγγλικά είναι: «Beat me, bite me, whip me, f–k me, like the dirty pig that I am. C-m all over my t-ts and tell ’em that you love me. Then get the f—k out» και πρόκειται για στίχους του τραγουδιού του 1994 «Love Me» από τους The Queers.Ωστόσο η φωτογραφία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στα social media και πολλές γυναίκες σχολιάζουν αρνητικά τη στιλιστική επιλογή της τηλεπερσόνας.



