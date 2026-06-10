Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για επίθεση με drones σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν – Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για συναγερμό στο Μπαχρέιν