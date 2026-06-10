Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
Η Τεχεράνη κάνει λόγο για επίθεση με drones σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν – Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για συναγερμό στο Μπαχρέιν
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα εναντίον στόχων στο Ιράν. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για τον ισχυρισμό αυτό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Μπαχρέιν.
«Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drone στις 02:30 τα ξημερώματα κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η ενέργεια παρουσιάζεται από την Τεχεράνη ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες νωρίτερα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί συμπίπτουν με αναφορές που μετέδωσαν και άλλα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους των αμερικανικών επιθέσεων.
Σύμφωνα με το Tasnim, τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πύργο επικοινωνιών στην περιοχή Σιρίκ, ενώ καταστράφηκαν επίσης δύο δεξαμενές νερού στην περιοχή Μπαμανί.
Παρά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί επίθεσης κατά του 5ου Στόλου, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας ή σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στο Μπαχρέιν.
Παράλληλα, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με την καταγγελλόμενη επίθεση.
Ισχυρισμοί για επίθεση στον 5ο ΣτόλοΣύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δημοσίευσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δυνάμεις του ναυτικού του IRGC εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον του αμερικανικού 5ου Στόλου.
«Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drone στις 02:30 τα ξημερώματα κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η ενέργεια παρουσιάζεται από την Τεχεράνη ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες νωρίτερα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Οι περιοχές που επλήγησαν από τις ΗΠΑΟι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τις περιοχές Τζασκ, Σιρίκ και το νησί Κεσμ, στον νότιο τομέα της χώρας, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί συμπίπτουν με αναφορές που μετέδωσαν και άλλα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους των αμερικανικών επιθέσεων.
Σύμφωνα με το Tasnim, τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πύργο επικοινωνιών στην περιοχή Σιρίκ, ενώ καταστράφηκαν επίσης δύο δεξαμενές νερού στην περιοχή Μπαμανί.
Παρά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί επίθεσης κατά του 5ου Στόλου, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας ή σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στο Μπαχρέιν.
Παράλληλα, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με την καταγγελλόμενη επίθεση.
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