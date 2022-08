«Thor: Love and Thunder» Ανακοινώθηκε και επίσημα η προσθήκη του

στο

Disney+, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της υπηρεσίας.

Disney+ στις 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα δηλαδή της εορταστικής Disney Plus Day. Στην ανακοίνωση της Disney, αναφέρεται ότι η 4η σόλο ταινία για τον Thor, θα κάνει πρεμιέρα στο ελληνικόστις 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα δηλαδή της εορταστικής Disney Plus Day.





Το πολυσυζητημένο φιλμ της Marvel αποτελεί μόνο μία από τις πάνω από δώδεκα νέες προσθήκες που έρχονται στην υπηρεσία ροής.

Στο box office η συγκομιδή της ταινίας με τον Κρις Χέμσγουορθ να είναι ξανά ο θεός του κεραυνού, ανέρχεται πλέον λίγο πάνω από τα 737 εκατομμύρια δολάρια.

H ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.

Το cast περιλαμβάνει τους Κρις Χέμσγουορθ (Thor), Νάταλι Πόρτμαν (Jane Foster-Mighty Thor), Τέσα Τόμσον (King Valkyrie), Τζέιμι Αλεξάντερ (Lady Sif), Ράσελ Κρόου (Δίας), Κρίστιαν Μπέιλ (Gorr the Butcher). Επίσης οι Κρις Πρατ, Κάρεν Γκίλαν, Ντέιβ Μπατίστα, Πομ Κλεμεντιέφ, θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Βιν Ντίζελ) και Rocket Racoon (Μπράντλεϊ Κούπερ), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.

Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.