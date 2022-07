Thor: O Ράσελ Κρόου ήθελε ελληνική προφορά για τον Δία, ενώ ο σκηνοθέτης διαφωνούσε

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά από πολλές διαφωνίες στο σετ γυρισμάτων, ολοκληρώθηκε η ταινίακαι ο λόγος δεν ήταν άλλος από την... προφορά που θα είχε ο «Δίας».Είναι γνωστό άλλωστε, το πόσο ασχολείται ο Τάικα Γουαϊτίτι με τις «λεπτομέρειες» των ταινιών του, καθώς αυτές είναι που κάνουν τελικά τη διαφορά.Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ρόλος του Δία, που υποδύθηκε ο Ράσελ Κρόου. Ηθοποιός και σκηνοθέτης φαίνεται πως είχαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πώς θα έπρεπε να ακούγεται ο χαρακτήρας του Δία, με τον Τάικα Γουαϊτίτι να υποστηρίζει πως θα έπρεπε να έχει βρετανική διαφορά και τον Ράσελ Κρόου να διαφωνεί λέγοντας πως ο Δίας πρέπει να παραπέμπει στον ελληνικό πολιτισμό και άρα, να έχει ελληνική προφορά.Το αποτέλεσμα ήταν να περάσουν ατελείωτες ώρες στο στούντιο, προκειμένου να προετοιμάσουν και τις δύο εκδοχές και τελικά, να τις συγκρίνουν ολοκληρωμένες, προκειμένου να καταλήξουν στο ποια θα επιλέξουν.Η άποψη που υπερίσχυσε τελικά, ήταν εκείνη του Ράσελ Κρόου, παρά το γεγονός πως η προφορά του δεν παραπέμπει ακριβώς σε ελληνική, αλλά κινείται ανάμεσα σε κάτι που θυμίζει Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία και Ιταλία μαζί. Ωστόσο, μικρή σημασία έχει αυτό, καθώς εκείνο που μετράει είναι η «κίνηση».Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο δημοφιλής σκηνοθέτης, παραδέχτηκε πως εκείνος που είχε δίκιο ήταν τελικά, ο πρωταγωνιστής, ενώ δήλωσε επίσης πως έκανε λάθος που θεωρούσε την ιδέα του «χαζή».«Εγώ πίστευα πως ο Δίας θα έπρεπε να έχει βρετανική προφορά και ότι οι θεατές περιμένουν να ακούσουν κάτι σαν τον Λόρενς Ολίβιε στη "Σύγκρουση των Τιτάνων". Θεωρούσα πως αν κάναμε τον Έλληνα θεό με ελληνική προφορά, ο κόσμος θα το έβρισκε χαζό», δήλωσε αρχικά, ο Τάικα Γουαϊτίτι«Ο Ράσελ ήθελε πολύ να παίξει με ελληνική προφορά. Συνεπώς, καταλήξαμε να γυρίσουμε όλες τις σκηνές από δύο φορές, μια με βρετανική και μια με ελληνική προφορά. Μόνο κατά τη διάρκεια του post-production συνειδητοποίησα ότι είναι πιο προσβλητικό για τους Έλληνες να μιλά με βρετανική προφορά o Δίας. Στις δοκιμαστικές προβολές επίσης, είδα ότι το κοινό λάτρεψε την ελληνική προφορά. Τελικά, ο Ράσελ είχε δίκιο από την αρχή, αλλά εγώ τον ανάγκασα να γυρίσει τις σκηνές του δύο φορές», συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης.και φαίνεται πως ο ηθοποιός έκανε την έκπληξη με την εμφάνισή του.Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.Το cast περιλαμβάνει τους(Thor),(Jane Foster-Mighty Thor),(King Valkyrie) και(Lady Sif),(Δίας),(Gorr the Butcher). Επίσης οικαιθα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.Επίσης οεπιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τονως Fake Odin και τηνως Fake Hela.H ταινία προβάλλεται αυτό το διάστημα στις κινηματογραφικές αίθουσες και για την ώρα εξελίσσεται στο καλύτερο franchise, ανάμεσα στις τέσσερις ταινίες του «Θεού του Κεραυνού», αποτελώντας κάπως έτσι, το success story για την καλοκαιρινή σεζόν 2022. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς παραγωγής, που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια.