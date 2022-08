Στην πιο όμορφη φάση της ζωής της βρίσκεται η Άννα Πρέλεβιτς καθώς στο πρόσωπο του Νικήτα Νομικού έχει βρει τον άνδρα που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της.Η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς πριν λίγο καιρό δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της και ήδη έχει αρχίσει τις ετοιμασίες για την τελετή που θα γίνει το καλοκαίρι του 2023.Το ζευγάρι αυτή την περίοδο κάνει τις διακοπές του στη Σύρο και η Άννα Πρέλεβιτς συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από τις όμορφες στιγμές τους.Η ίδια που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media έκανε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και απάντησε στις ερωτήσεις των ακολουθούν τηςΜεταξύ άλλων η πρώην σταρ Ελλάς αποκάλυψε το άγχος που της δημιουργήθηκε πρόσφατα σχετικά με τον γάμο της.«Να σας πω την αλήθεια εγώ που δεν αγχώνομαι για τέτοια θέματα αγχώθηκα τις προάλλες γιατί με ρωτάει ο περίγυρός μου πράγματα τα οποία δεν έχω σκεφτεί ακόμα (ημερομηνίες, διαθεσιμότητες λόγω covid, κλπ) και ένιωσα λίγο άσχημα για μια στιγμή. Αλλά όλα καλά έχω μηδέν άγχος πάλι», έγραψε η Άννα Πρέλεβιτς.Με ανάρτησή της στο Instagram η Άννα Πρέλεβιτς είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της.«I said Yes! Η ζωή μου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει ομορφύνει απίστευτα, τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό κομμάτι!Μπορώ με ευκολία να πω ότι διανύω την καλύτερή μου περίοδο και είμαι τόσο ευγνώμων!Μέσα σε αυτό το διάστημα είδα την εταιρεία που έχω με την αδερφή μου @theprelevic να ανθίζει και να μεγαλώνει όλο και περισσότερο και φυσικά... γνώρισα τον Νικήτα μου.Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε πριν από ενα μήνα (σας το κράτησα για λίγο κρυφό) που ο Νικήτας μου έκανε πρόταση γάμου κι έζησα αυτή τη μοναδική στιγμή για να προσθέσει 10 φορές παραπάνω στην ευτυχία μου!Εδώ και καιρό γνώριζα ότι βρήκα τον μελλοντικό μου σύζυγο, τον άνθρωπό μου, οπότε ήταν σίγουρα το πιο εύκολο «ναι» που είπα ποτέ μου!Ανυπομονώ για όλα αυτά που έρχονται @n_nomikos... I love you to the moon and back!Υ.Γ: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα να ξέρετε, για την ώρα προσπαθώ να συνηθίσω να λέω τον Νικήτα «αρραβωνιαστικό» μου και όχι «αγόρι» μου», είχε γράψει στο κείμενο που συνόδεψε την ανάρτησή της.



Ειδήσεις σήμερα:



Ζέστη και δυνατοί άνεμοι σήμερα - Πού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς



Η Νάνσι Πελόζι έφυγε από την Ταϊβάν, οι εντάσεις με την Κίνα αυξήθηκαν



«Θρίλερ» με τον θάνατο του βρέφους στα Γρεβενά - Η νεκροψία δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις