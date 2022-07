Στο τρέιλερ οι θαυμαστές παίρνουν μια γεύση από τους κεντρικούς χαρακτήρες του βασιλείου Númenor με την Galadriel να προειδοποιεί τον Elrond, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Αλαμάγιο ότι: «ο εχθρός είναι ακόμα εκεί έξω, το ερώτημα είναι πού».

Το πρώτο μέρος της σειράς γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία ενώ όπως ανακοινώθηκε, η παραγωγή θα μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη δεύτερη σεζόν.





Δείτε το τρέιλερ





Η σειρά καλύπτει διάφορες ιστορίες και περιγράφει τη ζωή όλων των ηρώων. Ξεκινά από τα ορυχεία των νάνων και φτάνει μέχρι και τις πολιτικές στα βασίλεια των ξωτικών. Το καστ της αποτελείται από τους Ρόμπερτ Αλαμάγιο, Μόρφιντ Κλαρκ, Μαξίμ Μπάλντρι, Ναζανίν Μπονιάντι, Ισμαΐλ Κρουζ Κόρντοβα και Τσαρλς Έντουαρντς, καθώς και άλλα γνώριμα πρόσωπα από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».«Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μια σειρά για όλες τις ηλικίες, ακόμα κι αν σε κάποιες στιγμές φαίνεται τρομακτική. Έτσι είναι το στιλ του Τόλκιν, τρομακτικό, πολιτικό, έξυπνο, αλλά και πολύ ζεστό», είχε αναφέρει ο Πάτρικ Μακέι. Τέλος και επιβεβαίωσε πως στη σειρά δεν θα υπάρχουν καθόλου σκηνές βίας ή σεξ, όπως στο Game of Thrones.Η πρεμιέρα του «The Lord of the Rings: The Rings of Power» θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022.