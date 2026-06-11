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Μουντιάλ 2026, Σλότερμπεκ: «Το Κουρασάο θέλει προσοχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα νικήσουμε»
Μουντιάλ 2026, Σλότερμπεκ: «Το Κουρασάο θέλει προσοχή, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα νικήσουμε»
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πρεμιέρα της εθνικής Γερμανίας κόντρα στο Κουρασάο
Το Κουρασάο δεν είναι αντίπαλος που μπορεί να υποτιμηθεί, ωστόσο η Γερμανία διαθέτει την ποιότητα για να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, τόνισε την Πέμπτη (11/6) ο διεθνής αμυντικός της «νασιονάλμανσαφτ», Νίκο Σλότερμπεκ.
Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Κυριακή(14/6) την ομάδα της Καραϊβικής για την πρεμιέρα του 5ου ομίλου και έχει ως ξεκάθαρο στόχο ένα πειστικό ξεκίνημα, μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς της στη φάση των ομίλων στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022.
Το Κουρασάο, αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Ολλανδίας με πληθυσμό λίγο πάνω από 150.000 κατοίκους, αποτελεί τη μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της διαθέτουν ολλανδική υπηκοότητα, ενώ στον πάγκο της βρίσκεται ο έμπειρος Ολλανδός τεχνικός Ντικ Άντβοκαατ.
«Χθες κάναμε ομαδική ανάλυση για την Κουρασάο. Είναι μια καλή ομάδα, με παίκτες που έχουν εκπαιδευτεί ποδοσφαιρικά στην Ολλανδία», δήλωσε ο Σλότερμπεκ. «Όμως εμείς είμαστε το φαβορί και είμαι πεπεισμένος πως θα κερδίσουμε τον αγώνα».
Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την Ακτή Ελεφαντοστού (20 Ιουνίου) και τον Ισημερινό, στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου. Ο διεθνής στόπερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της ομάδας του: «Βλέπω πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας, αρκετούς που βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους και κάποιους που αγωνίζονται στο τελευταίο τους Μουντιάλ. Το μείγμα είναι εξαιρετικό και όλοι ανυπομονούμε να αρχίσει η διοργάνωση».
Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στο Χιούστον, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, οι Γερμανοί δηλώνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στην πρεμιέρα τους και χωρίς ίχνος πίεσης. «Δεν υπάρχει καμία πίεση. Πηγαίνουμε με αυτοπεποίθηση σε αυτό το τουρνουά και θέλουμε να δείξουμε από την Κυριακή πόσο καλή ομάδα είμαστε», υπογράμμισε ο Σλότερμπεκ.
Ο αμυντικός της Γερμανίας στάθηκε επίσης στις παραδοσιακές αρετές της ομάδας του: «Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από κανέναν. Είμαστε μια κορυφαία ομάδα. Ύστερα από πολύ καιρό δείχνουμε ξανά στο γήπεδο τις γερμανικές αρετές: πειθαρχία, πάθος και αντοχή. Αν παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία, θα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχους μας».
Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Κυριακή(14/6) την ομάδα της Καραϊβικής για την πρεμιέρα του 5ου ομίλου και έχει ως ξεκάθαρο στόχο ένα πειστικό ξεκίνημα, μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς της στη φάση των ομίλων στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022.
Το Κουρασάο, αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Ολλανδίας με πληθυσμό λίγο πάνω από 150.000 κατοίκους, αποτελεί τη μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της διαθέτουν ολλανδική υπηκοότητα, ενώ στον πάγκο της βρίσκεται ο έμπειρος Ολλανδός τεχνικός Ντικ Άντβοκαατ.
«Χθες κάναμε ομαδική ανάλυση για την Κουρασάο. Είναι μια καλή ομάδα, με παίκτες που έχουν εκπαιδευτεί ποδοσφαιρικά στην Ολλανδία», δήλωσε ο Σλότερμπεκ. «Όμως εμείς είμαστε το φαβορί και είμαι πεπεισμένος πως θα κερδίσουμε τον αγώνα».
Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την Ακτή Ελεφαντοστού (20 Ιουνίου) και τον Ισημερινό, στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου. Ο διεθνής στόπερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της ομάδας του: «Βλέπω πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας, αρκετούς που βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους και κάποιους που αγωνίζονται στο τελευταίο τους Μουντιάλ. Το μείγμα είναι εξαιρετικό και όλοι ανυπομονούμε να αρχίσει η διοργάνωση».
Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στο Χιούστον, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, οι Γερμανοί δηλώνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στην πρεμιέρα τους και χωρίς ίχνος πίεσης. «Δεν υπάρχει καμία πίεση. Πηγαίνουμε με αυτοπεποίθηση σε αυτό το τουρνουά και θέλουμε να δείξουμε από την Κυριακή πόσο καλή ομάδα είμαστε», υπογράμμισε ο Σλότερμπεκ.
Ο αμυντικός της Γερμανίας στάθηκε επίσης στις παραδοσιακές αρετές της ομάδας του: «Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από κανέναν. Είμαστε μια κορυφαία ομάδα. Ύστερα από πολύ καιρό δείχνουμε ξανά στο γήπεδο τις γερμανικές αρετές: πειθαρχία, πάθος και αντοχή. Αν παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία, θα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πετύχουμε τους στόχους μας».
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