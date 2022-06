Grease» αποτέλεσε έμπνευση για πολλές γυναίκες της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, ο χαρακτήρας αυτός δεν ήταν προϊόν μυθοπλασίας.



Η Aμερικανίδα ηθοποιός Ντόνα Μάιλς, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή για τους ρόλους της σε αμερικανικές σαπουνόπερες, όπως το «Dallas», αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, ότι είναι η «αυθεντική Σάντι» του «Grease». Η πρωταγωνίστρια από το μιούζικαλ «» αποτέλεσε έμπνευση για πολλές γυναίκες της δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, ο χαρακτήρας αυτός δεν ήταν προϊόν μυθοπλασίας.Η Aμερικανίδα ηθοποιός, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή για τους ρόλους της σε αμερικανικές σαπουνόπερες, όπως το «Dallas», αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, ότι είναι η «αυθεντική Σάντι» του «Grease».

Πιο αναλυτικά, η 81χρονη ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να είναι ντυμένη όπως η Σάντι Όλσον, ο χαρακτήρας στη δημοφιλή ταινία του 1978. Φορώντας αρχικά ένα ροζ πουλόβερ και στη συνέχεια ένα δερμάτινο τζάκετ. Στο βίντεο αυτό, η Μάιλς δήλωσε ότι είναι η μούσα του σεναριογράφου Τζιμ Τζέικομπς.

«Το γνωρίζατε ότι πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Τζιμ Τζέικομπς; Ο Τζιμ Τζέικομπς έγραψε το "Grease" και με χρησιμοποίησε ως το μοντέλο του για την Σάντι», ακούγεται να λέει στο βίντεο, ενώ στη συνέχεια εξήγησε ότι: «Δεν το γνώριζα εκείνη την εποχή, αλλά το ανακάλυψα χρόνια μετά. Ήμουν η αυθεντική Σάντι».





Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον-Τζον.



Η ηθοποιός και ο σεναριογράφος ήταν συμμαθητές στο σχολείο στο Σικάγο και ο Τζέικομπς είχε γράψει το σενάριο για το θεατρικό μιούζικαλ που ανέβηκε σε πολλά θέατρα, αλλά μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τουςκαι την

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Τζέικομπς σε δηλώσεις του το 2010, είχε πει πως εμπνεύστηκε για το σενάριο του επιτυχημένου μιούζικαλ, το 1969, όταν άκουγε μουσική με τους φίλους τους. «Καθόμασταν στο σπίτι μου, το 1969 και είπα στον Γουόρεν “δεν θα ήταν ωραία να κάναμε ένα σόου στο Μπρόντγουεϊ με τέτοια μουσική αντί για τα παραδοσιακά που όλοι ξέραμε”», είχε πει, αναφερόμενος στη μουσική που άκουγαν και πιο συγκεκριμένα, τραγούδια των Little Richard, Dion and the Belmonts και Five Satins.





