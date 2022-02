O απατεώνας του tinder: Βίλα στην Εκάλη, σουίτα στο Royal Mykonian, κελί στον Κορυδαλλό

Δείτε το βίντεο με το τρέιλερ του δραματοποιημένου ντοκικμαντέρ του Netflix

O Σάιμον Λεβιέβ, ο εραστής με τα χίλια πρόσωπα

Η Σουηδέζα Περνίλα Σιόχολμ και η Νορβηγίδα Σεσίλιε Φιέλχοϊ πρωταγωνιστούν στο ντοκιμαντέρ του Netflix ως θύματα του Λεβιέβ.

Ο Λεβιέβ με χειροπέδες στην Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Ευάγγελο Σ. Καραΐνδρο

H βίλα που είχε νοικιάσει ο Λεβιέβ σε συγκρότημα στην Εκάλη

Με ιδιωτικό τζετ και σωματοφύλακα γοήτευε τα θύματά του ο «απατεώνας του Tinder».

Με τη Σεσίλιε Φιέλχοϊ ο Λεβιέβ είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις, ενώ με την Περνίλα Σιόχολμ ο έρωτας μάλλον ήταν πλατωνικός

Η Αϊλίν Κούλεμαν από την Ολλανδία είναι εκείνη που «έδωσε» στις Αρχές τον Ισραηλινό bon vivant όταν αυτός επιχείρησε να πετάξει από την Αθήνα στα Τίρανα





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το «Tinder Swindler» (Ο απατεώνας του Tinder), με πάνω από 45 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης ύστερα από μόλις μία εβδομάδα προβολής, έγινε το πρώτο μη μυθοπλαστικό φιλμ που αναδεικνύεται Νο1 παγκοσμίως από καταβολής Netflix. Ο αληθινός πρωταγωνιστής του, δηλαδή ο περιβόητος «απατεώνας», φέρεται να έχει κατορθώσει να αποσπάσει συνολικά 10 εκατ. δολάρια κατ’ εκτίμηση από διάφορες γυναίκες οι οποίες σαγηνεύονταν από την προσωπικότητά του, την ασύλληπτη χλιδή μέσα στην οποία ζούσε, την τρυφερότητα που επεδείκνυε, αλλά και τη γενναιοδωρία του - ασχέτως αν εκ των υστέρων όλα αυτά αμφισβητούνταν ως σκηνοθετημένα και πλαστά.Σήμερα ο Σάιμον Λεβιέβ, ο εραστής με τα χίλια πρόσωπα, η απάντησηή, απλώς, η πραγματική ενσάρκωση του αριβίστα εκμεταλλευτή κάθε πιθανής αδυναμίας, κατά το πρότυπο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο κινηματογραφικό «Catch Me If You Can», βρίσκεται στην πατρίδα του, το Ισραήλ. Αν και αποκλεισμένος σχεδόν πια από το Tinder και όλες τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες γνωριμιών, ο Σάιμον Λεβιέβ, όντας αναγκασμένος να κλείνει ή να του κλείνουν τα προφίλ του, ζει εντελώς ελεύθερος - σύμφωνα με τις σχετικές φήμες, τουλάχιστον. Και μέχρι τη στιγμή που υποχρεώθηκε να εξαφανιστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαινόταν να έχει επιστρέψει στην πρότερη μεγάλη ζωή για την οποία είναι πλέον διάσημος.Αφού συνελήφθη στην Ελλάδα στις 28 Ιουνίου του 2019 με πλαστό διαβατήριο και φιλοξενήθηκε προσωρινά στις Φυλακές Κορυδαλλού, εκδόθηκε στο Ισραήλ. Εκεί καταδικάστηκε εκ νέου σε φυλάκιση 15 μηνών, αλλά όλως περιέργως αφέθηκε ελεύθερος πολύ γρήγορα, λόγω καλής διαγωγής στη διάρκεια της κράτησής του, εκτίοντας εν τέλει μόλις το 1/3 της ποινής που του επιβλήθηκε. Για τη χρηματοδότηση της οργιαστικής και αχαλίνωτα πολυδάπανης dolce vita του, ο Λεβιέβ φέρεται να έχει εξαπατήσει τα προηγούμενα χρόνια δεκάδες γυναίκες σε διάφορα σημεία του πλανήτη, καθώς ήταν αναγκασμένος να μετακινείται διαρκώς για να μην αποκαλυφθεί και, κυρίως, να μη συλληφθεί ποτέ.Ωστόσο, το «Tinder Swindler» του Netflix παρακολουθεί τα πεπραγμένα και τις μεθόδους του Λεβιέβ από τη σκοπιά τριών από τα θύματά του. Καμία από τις τρεις γυναίκες που εμφανίζονται στο φιλμ δεν ήθελε να πιστέψει ότι ο Λεβιέβ ήταν σκέτη απάτη και ότι οι ίδιες είχαν φτάσει να πουλήσουν σπίτια, να καταχρεωθούν σε πολλές τράπεζες ταυτόχρονα, από τις οποίες έπαιρναν δάνεια δεκάδων χιλιάδων ευρώ μόνο και μόνο για να τα προσφέρουν σε εκείνον. Κάποιες, όταν ξύπνησαν από το όνειρο που σαν υπνωτισμένες ζούσαν δίπλα στον «φαντομά» δήθεν μεγαλέμπορο διαμαντιών, έπεσαν σε κατάθλιψη, νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρικές κλινικές, έφτασαν ακόμη και ως το χείλος της αυτοκτονίας. Μόνο και μόνο επειδή είχαν πιστέψει ότι το παραμυθένιο στυλ ζωής του «πρίγκιπα των διαμαντιών» ήταν καθ’ όλα αληθινό.Σήμερα η Νορβηγίδα Σεσίλιε Φιέλχοϊ, η Σουηδέζα Περνίλα Σιόχολμ και η Ολλανδέζα Αϊλίν Kούλεμαν εξακολουθούν να πληρώνουν τα χρέη που τους άφησε ο τυφλός έρωτάς τους για τον Λεβιέβ. Και ενώ παραμένει απόρρητη η πληροφορία για το αν συμφώνησαν έναντι αμοιβής να διηγηθούν επωνύμως την οδυνηρή περιπέτειά τους στην κάμερα του Netflix, οι τρεις τους ένωσαν τις δυνάμεις τους. Οχι μόνο προκειμένου να καταγγείλουν και να εκδικηθούν με όποιον τρόπο μπορούν τον «απατεώνα του Tinder», αλλά και για να συγκεντρώσουν 600.000 λίρες, εν είδει κοινού ταμείου αποζημίωσης για όλα όσα υπέφεραν.Στις 6 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγα 24ωρα μετά την έναρξη προβολής του «Tinder Swindler», οι Φιέλχοϊ, Σιόχολμ και Κούλεμαν άνοιξαν έναν λογαριασμό στη διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης χρηματικών δωρεών, το gofundme.com. Εως το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 83.000 λίρες από απλούς ανθρώπους, οι οποίοι, χωρίς να γνωρίζουν προσωπικά τις τρεις παθούσες, συμπονούν και συμπαρίστανται καταθέτοντας τον οβολό τους. Ωστόσο, η τριάδα των εξαπατημένων δεν είναι η μόνη που διεκδικεί αποζημίωση. Το ίδιο ακριβώς απαιτεί από τη δική του πλευρά και ο Σάιμον Λεβιέβ.Το «ΘΕΜΑ» δημοσιεύει σήμερα την αγωγή του Λεβιέβ εναντίον της Φιέλχοϊ και της Σιόχολμ, η οποία έχει υποβληθεί πολύ προτού η υπόθεση γίνει γνωστή σε ολόκληρη την υφήλιο μέσω του ντοκιμαντέρ «Tinder Swindler». Ηδη από τον Οκτώβριο του 2019 ο Λεβιέβ έδειχνε αποφασισμένος να υπερασπιστεί την υπόληψή του, εξ ου και αντεπιτέθηκε στις δύο γυναίκες, τη Φιέλχοϊ ως πρώην ερωμένη και τη Σιόχολμ ως πρώην στενή φίλη του. «Ζητώ να αναγνωριστεί ότι οι εvαγόμενες οφείλουν να μου καταβάλουν το ποσό των 80.000 ευρώ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον καθεμία και τούτο νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως.Επίσης, να καταδικαστούν οι εναγόμενες στη δικαστική μου δαπάνη». Αυτή είναι η νομική διατύπωση της απαίτησης που εγείρει ο Λεβιέβ μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης προκειμένου να αποσπάσει συνολικά 160.000 ευρώ από τις Φιέλχοϊ και Σιόχολμ. Στο κείμενο της αγωγής η οποία έχει υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Λεβιέβ αρνείται οποιαδήποτε δόλια πράξη τού καταλογίζεται, δηλώνει παντελώς αθώος και καταγγέλλει με τη σειρά του τη Νορβηγίδα και τη Σουηδέζα ότι «δολίως και εν γνώσει τους διέδωσαν γεγονότα που είναι ψευδή και ικανά να βλάψουν ανεπανόρθωτα την τιμή και την υπόληψή μου.Ουδέποτε εξαπάτησα τις δύο εναγόμενες. Η συμπεριφορά των μηνυομένων πληροί κατά την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση την αξιόποινη κατ’ άρθρο 362 ΠΚ πράξη της δυσφήμησης. Οι ενέργειες των δύο εναγομένων αναμφισβήτητα απέβλεψαν σε προσβολή της προσωπικότητάς μου, αφού τα όσα ψευδή ισχυρίζονται εις βάρος μου προεβλήθησαν σε ξένα αλλά και σε ελληνικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, πανελλήνιας εμβέλειας, ώστε η υπ’ αυτών επιδιωκόμενη δημοσιότητα δεν αποβλέπει παρά μόνο στη δυσφήμησή μου και την ταυτόχρονη διαφήμισή τους, διά της προσκλήσεως υπέρ αυτών της κοινής γνώμης».Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει και ο εν Ελλάδι συνήγορος του Λεβιέβ, ο κ. Ευάγγελος Σ. Καραΐνδρος, ο οποίος δηλώνει στο «ΘΕΜΑ»: «Κατά τον εντολέα μου, Σάιμον Λεβιέβ, οι τρεις γυναίκες που εξιστόρησαν τη δική τους εκδοχή στο ντοκιμαντέρ του Netflix το έκαναν αυτό διότι δεν είχαν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία για να επικαλεστούν επισήμως στα δικαστήρια. Οι τρεις παραπάνω γυναίκες δεν κατάφεραν να ασκηθεί καμία ποινική δίωξη από κανέναν εισαγγελέα σε καμία χώρα κατά του εντολέα μου. Το όνομα του εντολέα μου, Σάιμον Λεβιέβ, δεν έχει καταχωρηθεί ή εγγραφεί στο σύστημα πληροφοριών της Ιντερπόλ σε καμία από τις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και τη Δανία.Επίσης, δεν προκύπτει καταχώρηση στο όνομα του εντολέα μου, Σάιμον Λεβιέβ, στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και την Εθνική Βάση Δεδομένων. Για τους ανωτέρω λόγους οι παραπάνω γυναίκες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν παρανόμως βίντεο, φωτογραφίες, ηχογραφημένα και γραπτά εκ μέρους του εντολέως μου μηνύματα στο Netflix χωρίς τη συναίνεσή του. Με τον τρόπο αυτό οι τρεις παραπάνω κυρίες παραβίασαν το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που θεμελιώνει το τεκμήριο της αθωότητας».Στα αξιοπερίεργα σημεία της υπόθεσης «Tinder Swindler» καταγράφεται επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα λέει στο ντοκιμαντέρ η αξιωματικός της ισραηλινής Αστυνομίας, Χάνι Τζιλάντι, ο Σάιμον Λεβιέβ -ή Σιμόν Χαγιούτ όπως είναι, πιθανότατα, το πραγματικό του όνομα- ήταν καταζητούμενος ως φυγόδικος από το 2011. Εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης για κλοπή, πλαστογραφία και απάτη, όμως εκείνος είχε προλάβει να διαφύγει στο εξωτερικό. Καινούρια δίωξη εναντίον του ασκήθηκε το 2017. Παρ’ όλα αυτά, όταν εκδόθηκε από την Ελλάδα στο Ισραήλ το 2019, ο Λεβιέβ δικάστηκε μεν, αλλά καταδικάστηκε στη σχετικά ελαφρά ποινή της 15μηνούς φυλάκισης, η οποία μάλιστα έγινε ακόμη πιο ελαφρά στην πράξη, εφόσον κρατήθηκε στις φυλακές μόλις για πέντε μήνες.Εντύπωση προξενεί επίσης το ότι ο Λεβιέβ στην αγωγή του στρέφεται ενάντια στις δύο από τις τρεις γυναίκες που τον καταγγέλλουν, τόσο στις Αρχές όσο και μέσω Netflix, δηλαδή τη Σεσίλιε Φιέλχοϊ και την Περνίλα Σιόχολμ. Στην πραγματικότητα, όμως, εκείνη που προέβη στην κρίσιμη κατάδοση και συνετέλεσε σημαντικά στη σύλληψή του από την Ιντερπόλ στην Αθήνα ήταν η τρίτη, η Ολλανδέζα Αϊλίν Κούλεμαν. Προηγουμένως, είχε καταφέρει να πάρει από την Πράγα όπου είχε καταφύγει ο Λεβιέβ τρεις τεράστιες βαλίτσες γεμάτες με ακριβά ρούχα. Το σχέδιο ήταν να τα πουλήσει και να αποδώσει τα χρήματα σε εκείνον.Μόνο που η Αϊλίν πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τον Λεβιέβ: άρχισε να πουλά τα πανάκριβα ενδύματα μέσω Ιντερνετ αλλά χωρίς να στέλνει στον πρώην εραστή της ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Εκείνος έγινε έξω φρενών και γι’ αυτό, λογικά, την Αϊλίν θα έπρεπε να την έχει πρώτη από κάθε άλλη στο στόχαστρο της εκδίκησής του. Η Φιέλχοϊ ξεκίνησε την επιχείρηση αποκάλυψης του ποιος πραγματικά είναι ο Σάιμον Λεβιέβ μιλώντας στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Νορβηγίας, τη «Verdens Gang». Εκτός από την αναλυτική προφορική μαρτυρία της, η πρώην ερωμένη του Λεβιέβ παραχώρησε στους ερευνητές δημοσιογράφους της «VG» υλικό έκτασης 400 σελίδων με καταγεγραμμένες ανταλλαγές γραπτών μηνυμάτων, μαζί με δεκάδες βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφημένα μηνύματα.Η Σεσίλιε Φιέλχοϊ ήταν εντελώς αποφασισμένη να ξεμπροστιάσει πάση θυσία τον Λεβιέβ. Εξαιτίας του είχε καταστραφεί οικονομικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά. Ηταν πεπεισμένη ότι είχε βρει τον άνδρα της ζωής της, ότι οι δυο τους θα παντρεύονταν και θα ζούσαν μαζί, ότι θα δημιουργούσαν οικογένεια. Γι’ αυτό δεν δίστασε να θέσει στη διάθεση της εφημερίδας ακόμη και υλικό από προσωπικές στιγμές, διακινδυνεύοντας περαιτέρω διασυρμό. Αλλά και η συμβολή της Περνίλα Σιόχολμ στο ξεσκέπασμα της κατά συρροήν εξαπάτησης ανύποπτων γυναικών μέσω Tinder δεν ήταν λιγότερο σημαντική. Συνεργάστηκε και αυτή με τους Νορβηγούς δημοσιογράφους αποκαλύπτοντας στοιχεία για τον Λεβιέβ και οδηγώντας τον ενώπιόν τους.Η Σιόχολμ δεν ήταν ερωμένη, ούτε τον είχε γνωρίσει μέσω Tinder. Ηταν απλώς μια καλή φίλη, αν και η φύση της σχέσης τους δεν είχε καμία διαφορά: ο μεν Λεβιέβ την εκμεταλλεύτηκε για να αποσπάσει χρήματα, η δε Σιόχολμ τον μίσησε εξίσου βαθιά με κάθε άλλη απατημένη γυναίκα που είχε περάσει από δίπλα του. Οταν, λοιπόν, εκείνος την κάλεσε να τον συναντήσει στο Μόναχο προκειμένου να της χαρίσει ένα πανάκριβο ρολόι αντί για την επιστροφή των χρημάτων που του είχε δανείσει, η Περνίλα πήγε στη Γερμανία συνοδευόμενη από τους απεσταλμένους της νορβηγικής εφημερίδας, οι οποίοι κατάφεραν να τον φωτογραφίσουν, μολονότι εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία τους και έσπευσε να εξαφανιστεί.Η Περνίλα επέστρεψε στη Σουηδία πανικόβλητη, φοβούμενη αντίποινα από τον Λεβιέβ για την προδοσία. Τουλάχιστον όμως είχε καταφέρει να αποσπάσει ένα ρολόι αξίας 100.000 ευρώ - ή έτσι πίστευε, έως ότου ζήτησε εκτίμηση από έναν ειδικό, ο οποίος αποφάνθηκε ότι επρόκειτο περί φτηνού αντιγράφου, κοινώς «μαϊμού».Χάρη στο Netflix, γύρω από το «Tinder Swindler» έχει σχηματιστεί μία εικόνα με δύο όψεις. Στη μία είναι τρεις γυναίκες που περιγράφουν με πάσα λεπτομέρεια πώς παραπλανήθηκαν από τον Σάιμον Λεβιέβ και πώς κατέληξαν να τον δανείζουν εξαψήφια ποσά, σε αλλεπάλληλες δόσεις από 15.000 έως 40.000 ευρώ. Επί της ουσίας, πρόκειται για τρεις διαφορετικές αλλά και χαρακτηριστικά όμοιες μαρτυρίες για το πώς οι Σεσίλιε Φιέλχοϊ, Περνίλα Σιόχολμ και Αϊλίν Κούλεμαν άφησαν τη ζωή τους να καταστραφεί από την απατηλή γοητεία που ασκούσε πάνω τους ο Λεβιέβ.Από την άλλη πλευρά, όμως, στέκουν οι δικές του διαμαρτυρίες: «Με τη συμπεριφορά τους οι εναγόμενες έθιξαν την τιμή και την υπόληψή μου, αφού με τις δηλώσεις τους με εμφάνισαν ως απατεώνα που ξεγελάω γυναίκες για να ωφελούμαι οικονομικά και ως άνθρωπο που δεν λέει ποτέ την αλήθεια. Είμαι ένας νέος άνθρωπος ηλικίας 29 ετών και οι δηλώσεις των δύο εναγομένων έχουν ήδη δημιουργήσει βλάβη στην προσωπική μου ζωή, αφού ούτε επαγγελματική πίστη μπορώ να έχω, ούτε επαγγελματική δραστηριότητα μπορώ να αναπτύξω, ούτε οικογενειακή ζωή μπορώ να δημιουργήσω, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί για μένα η εντύπωση του απατεώνα εξαιτίας των δηλώσεων των εναγομένων που έχουν μεταδοθεί από ξένα και ελληνικά μέσα ενημέρωσης».Ανάμεσα στις δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις υπάρχει πλήθος κενών και αντιφάσεων. Για παράδειγμα, από την έρευνα του «ΘΕΜΑτος» προκύπτει ότι ο Σάιμον Λεβιέβ, ακόμη και ως τρόφιμος των Φυλακών Κορυδαλλού, εξακολουθούσε να αγοράζει σωρηδόν ρούχα και αξεσουάρ πολύ μεγάλης αξίας από οίκους μόδας περιωπής (Versace, Gucci, Prada, Christian Louboutin κ.ά.). Ωστόσο, ακριβώς εκείνη την περίοδο η Αϊλίν Κούλεμαν παρουσιάζει στο ντοκιμαντέρ έναν ξεπεσμένο Λεβιέβ, σε οικτρή κατάσταση ανέχειας.Η Ολλανδέζα πρώην ερωμένη του δείχνει γραπτά μηνύματα του Ισραηλινού, ο οποίος ενώ ανέκαθεν πλάσαρε τον εαυτό του ως δισεκατομμυριούχο, πλέον δήλωνε φτωχός και έστελνε φωτογραφίες από έναν ξενώνα στην Πράγα, κατηγορίας hostel, των 12 ευρώ τη βραδιά.Σε όλη την προηγούμενη ζωή του, εκείνος διέμενε αποκλειστικά σε σουίτες υπερπολυτελών πεντάστερων ξενοδοχείων, είχε στη διάθεσή του λιμουζίνες Rolls-Royce με σοφέρ και για τα περισσότερα από τα ταξίδια της αέναης περιπλάνησής του ανά τον πλανήτη χρησιμοποιούσε κυρίως ιδιωτικά τζετ. Σύμφωνα με τον Ελληνα δικηγόρο του, ο Λεβιέβ, προτού συλληφθεί, διέμενε στην Εκάλη για περίπου τρεις μήνες έχοντας νοικιάσει μια υπερπολυτελή βίλα. Συνελήφθη όταν επιχείρησε να πετάξει από το αεροδρόμιο των Αθηνών με προορισμό τα Τίρανα.Μάλιστα, είχε και μερικά σύντομα περάσματα από τη Μύκονο όπου είχε νοικιάσει βίλα των 5.000 ευρώ τη βραδιά σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού, το «Royal Myconian», και παράλληλα έκανε μεγάλη ζωή «με τα λεφτά των άλλων» στα διάσημα beach bars «Nammos» και «Scorpios». Σχετικά στιγμιότυπα από τη μεγάλη ζωή του στο Νησί των Ανέμων προβλήθηκαν και μέσα από το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Netflix.Οταν η «Verdens Gang» δημοσίευσε το άρθρο για την υπόθεση του «δισεκατομμυριούχου» Λεβιέβ και μάλιστα με τίτλο «Tinder Swindler», η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σχεδόν αστραπιαία, όλος ο κόσμος έμαθε ότι ο Σάιμον Λεβιέβ ψάρευε γυναίκες μέσα από την εφαρμογή γνωριμιών Tinder, τις θάμπωνε με τα πλούτη και την ιδιότητά του ως γιου του ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους διαμαντιών στον κόσμο, του Λεβ Λεβιέβ, εν ολίγοις τις έκανε να νιώθουν σαν οι εκλεκτές θνητές ενός σύγχρονου μαχαραγιά, εξ ου και παραδίνονταν σε αυτόν άνευ όρων. Εκείνος όμως ταξίδευε διαρκώς ανά τον πλανήτη, δήθεν για να κλείνει συμφωνίες εκατομμυρίων.Και ξαφνικά, έστελνε φωτογραφίες και βίντεο από μια ενέδρα που του είχαν στήσει οι φοβεροί και τρομεροί εχθροί του! Οι εκάστοτε ερωμένες του -πολλές και σε διαφορετικές χώρες ταυτόχρονα- τρομοκρατούνταν στη θέα του ξυλοκοπημένου και αιμορραγούντος Πίτερ, του θηριώδους σωματοφύλακα που συνόδευε τον Λεβιέβ πάντοτε και παντού. Από εκείνη τη στιγμή άρχιζε η επιχείρηση απομύζησης των θυμάτων. Ο Λεβιέβ ζητούσε δανεικά λέγοντας ότι, για λόγους ασφαλείας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πιστωτικές κάρτες του.Εν προκειμένω, η Σεσίλιε Φιέλχοϊ, που έψαχνε σπίτι να στεγάσει τον έρωτά της μαζί του, έσπευσε αμέσως να δανειστεί για να βοηθήσει τον καλό της. Εν αγνοία της, όμως, η ίδια πλήρωνε εισιτήρια, διαμονή σε ονειρικές βίλες στη Μύκονο, το χαβιάρι και τις σαμπάνιες για κάποια άλλη ερωμένη. Αυτό ήταν το σύστημα του Λεβιέβ και θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγαλοφυές, αν δεν προκαλούσε τόσο πόνο σε πάμπολλες γυναίκες θύματα που κανείς δεν ξέρει πόσες ακριβώς είναι. Ο ίδιος μπορεί πάντα να ισχυρίζεται ότι δεν άσκησε κανέναν συναισθηματικό εκβιασμό, ότι ουδέποτε θέλησε να εξαπατήσει οποιαδήποτε, ότι εκείνες είχαν πάντα την επιλογή να ανταποκριθούν ή όχι στις εκκλήσεις του για κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια.Επ’ αυτού είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Σεσίλιε Φιέλχοϊ, η οποία εμφανίζεται στο «Tinder Swindler» να λέει: «Ακόμη κι όταν έβλεπα ξεκάθαρα ότι είχα πέσει θύμα απάτης, δεν ήθελα να το πιστέψω. Δεν ήθελα να μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο». Η αφέλεια και η ευπιστία της κάνουν τη Σεσίλιε περισσότερο θύμα. Δεν κάνουν όμως τον Σάιμον Λεβιέβ λιγότερο θύτη.