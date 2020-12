ΤV: Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς (οπωσδήποτε) στο σπίτι μπροστά στην οθόνη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη • Kostas Bakoyannis • (@kostasbakoyannis)

Ρεβεγιόν2021 με τα επιβεβλημένα μέτρα και την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.00, σημαίνει ότι η τηλεόραση θα είναι αναγκαστικά η μόνη επιλογή διασκέδασης για τους περισσότερους.Η φετινή αλλαγή του χρόνου σε όλα τα κανάλια: στο, στον, στο, στον, στην, στην, στην, στονθα είναι όπως επιβάλλεται γιορτινή, για την υποδοχή του 2021.21:50 ΜEGA ►. Ο σημαντικός Έλληνας ερμηνευτής και η παρουσιάστρια που έχει σφραγίσει την ελληνική τηλεόραση, θα είναι οι οικοδεσπότες του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν του MEGA. Στο τρίωρο show την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τους τηλεθεατές περιμένει μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο ένα αυτοκίνητο Premium Urban SUV, το νέο DS3 Crossback, αξίας 22.400€ SUV, αξίας 22.400 ευρώ. Ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής σε μοναδικές και ανατρεπτικές συναντήσεις με αγαπημένους φίλους, θα μοιραστούν ξεχωριστές στιγμές με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια.22:00 OPEN ►Ένα non stop τετράωρο τραγουδιστικό πρόγραμμα όπου εμφανίζονται η, ο Βασίλης Καρράς, ο, η Καίτη Γαρμπή, η Ελένη Φουρέιρα, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Λευτέρης Πανταζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Κώστας Καραφώτης, ο Snik, ο Mad Clip, ηκαι ο Γιώργος Θεοφάνους. Οι αγαπημένοι τραγουδιστές θα μας θυμίσουν ξεχωριστές εμφανίσεις τους από το «Just the two of Us» αλλά και από το «Open New Year» σε έναν τραγουδιστικό μαραθώνιο, με πολλή μουσική, χορό και ευχές για τη νέα χρονιά.22:00 Alpha ►. Η αγαπημένη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» έρχεται απόψε με ένα απολαυστικό επεισόδιο, στο οποίο guest star είναι η. Μια φορά κι έναν καιρό στα πολύ παλιά χρόνια… ε όχι και πολύ παλιά, ζούσαν τέσσερα φιλήσυχα ζευγάρια… ε όχι και τόσο φιλήσυχα… Μουρμούριζαν όλη μέρα, διαφωνούσαν συχνά, κρατούσαν μούτρα ο ένας στον άλλο, μα πάνω απ όλα αγαπιόντουσαν πολύ. «Άγιες μέρες έρχονται», είπαν, «ας ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα και το σπίτι μας κι ας κάνουμε κάτι διαφορετικό την φετινή Πρωτοχρονιά», σκέφτηκαν. Έτσι, από τα τέσσερα διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, τα τέσσερα διαφορετικά ζευγάρια αποφάσισαν να αλλάξουν χρόνο στο Πήλιο. Κανείς τους, όμως, δεν φανταζόταν ότι δεν θα είναι οι δυο τους, αλλά πολλοί περισσότεροι. Όπως μαθαίνουμε στην πορεία η βίλα ανήκει στη γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή η οποία έχει προγραμματίσει να περάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρέα με τους μουσικούς της και τον κόσμο, κάνοντας ένα live concert μέσω social media. Λίγη ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου, η Καίτη Γαρμπή θα φτάσει στο σπίτι και θα βρει έκπληκτη τους «καλεσμένους» της.22.15 ΣΚΑΪ ►Όπως και κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς, οετοιμάζει το δικό του πρωτοχρονιάτικο γλέντι. Η αποψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον. Μαζί του θα τραγουδήσουν οι φίλοι του: Νατάσα Θεοδωρίδου,, Πίτσα Παπαδοπούλου, Χρήστο Νικολόπουλο, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και Ήβη Αδάμου. Μαζί τους σε αυτό το ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς είναι μία παρέα εκλεκτών καλεσμένων, οι: Λευτέρης Πετρούνιας,, Κούλης Νικολάου, Φανή Χαλκιά, Χρήστος Βολικάκης, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Κατερίνα Δαλάκα, Ντόρα Μακρυγιάννη, Σόφη Πασχάλη, Μικαέλα Φωτιάδη, Σπύρος Νικολαΐδης Βίκυ Κάβουρα, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Μηλιόγλου, Γιάννης Αθητάκης, Ρένος Ρώτας, και Κορίνα Πολίτη.22:30 ΕΡΤ2 ►Η ΕΡΤ2 μεταδίδει, σε απευθείας σύνδεση, το εορταστικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για την υποδοχή του Νέου Έτους, με οικοδέσποινα τη Νάντια Κοντογεώργη. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη, συμμετέχει με αγαπημένα τραγούδια από διάσημα μιούζικαλ. Τραγουδούν οι: Θοδωρής Βουτσικάκης, Βάσια Ζαχαροπούλου,23:45 ΕΡΤ1 ►. Η ΕΡΤ1 συνδέεται απευθείας με τον, που διοργανώνει ένα ξεχωριστό και ατμοσφαιρικό θέαμα για την υποδοχή νέου χρόνου με παρουσιαστές τη Μαρία Κίτσου και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, στις 00:05, αρχίζει το «Jukebox»στην πρώτη μεγάλη συναυλία τους για το 2021. Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Μουσικό κουτί» μάς κρατούν συντροφιά για τέσσερις ολόκληρες ώρες. Νατάσα Μποφίλιου με τον Φοίβο Δεληβοριά, οι ΠΥΞ ΛΑΞ με τον Στέλιο Διονυσίου, ο Λάκης Παπαδόπουλος με τη Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Θηβαίος με την Τζώρτζια Κεφαλά, ο Μίλτος Πασχαλίδης με τη Γιώτα Νέγκα, ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Μανώλης Φάμελλος με την Πέννυ Μπαλτατζή και τη Nalyssa Green ερμηνεύουν τα αγαπημένα τους τραγούδια και υποδέχονται τη νέα χρονιά.00:00 ΕΡΤ3 ►.Αλλαγή χρονιάς με τηνσε ένα δίωρο εορταστικό πρόγραμμα παραγωγής ΕΡΤ3. Η αγαπημένη τραγουδίστρια ερμηνεύει στη μουσική σκηνή «Πριγκηπέσα», παλιά αλλά και σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, πλαισιωμένη από καταξιωμένους μουσικούς, παλιούς αλλά και νέους τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού. Μαζί της εμφανίζονται: η Μαίρη Δούτση, ο Χρήστος Μαστέλλος, η Μαρία Φραγκούλη στο τραγούδι και οι μουσικοί: Ηρακλής Βαβάτσικας (ακορντεόν), Δημήτρης Σφίγγος (κιθάρα), Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος (κοντραμπάσο) και Τριαντάφυλλος Χαλκιάς (μπουζούκι).01:00 ANT1 ►Ο ΑΝΤ1 μεταδίδει την πιο δυνατή μουσική συνύπαρξη τριών αγαπημένων καλλιτεχνών από την «Ιερά Οδό». Ο Βασίλης Καρράς, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Χρήστος Χολίδης ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν ένα αυθεντικό λαϊκό σχήμα. Τρεις γνήσιες λαϊκές φωνές με ατελείωτες επιτυχίες ερμηνεύουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια.23:15 STAR ►Με μια κινηματογραφική κωμωδία του 1994, το STAR θα υποδεχθεί το 2021 αφού θα προβάλει τη «Μάσκα» με τον Τζιμ Κάρεϊ και την Κάμερον Ντίαζ.