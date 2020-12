Προτάσεις Netflix δια χειρός Δανίκα: Μανκ για Οσκαρ

Πέντε προτάσεις α

πό τον φιλικό, αναπαυτικό, συντροφικό, αγαπησιάρικο καναπέ του

. Μέχρι οι αίθουσες να επανέλθουν. Όταν και όποτε. Και να λειτουργήσουν με κάποια κανονικότητα. Φαντάζομαι, ελπίζω μόλις αρχίσουν οι μαζικοί εμβολιασμοί.



Όμως αυτή τη φορά η top επιλογή δεν προέρχεται από κάποια συνηθισμένη παραγωγή. Το όνομά της «Mank». Και βάζω στοίχημα θα πάει για κάμποσα Οσκαρ. Με εκείνη την ατμοσφαιρική, ασπρόμαυρη φωτογραφία. Που αποτυπώνει ατμόσφαιρα και κλίμα δεκαετίας του τριάντα. Η παραγωγή στα όρια του ογκόλιθου. Σα να σουλατσάρεις στα ενδότερα, τα παρασκήνια του Χόλιγουντ εκείνης της χρυσής εποχής. Σενάριο τόσο καλογραμμένο σα να το έχει υπογράψει ο θρυλικός γραφιάς του Χόλιγουντ και των δύο Οσκαρ Χέρμαν Μάνκιεβιτς (1897-1953). Ο εγκέφαλος πίσω από το αριστούργημα όλων των εποχών «Ο πολίτης Κέιν»Δεν τελειώσαμε. Η σκηνοθεσία. Που το 1995 «προσκόμισε» μια μεγάλη ανατριχίλα serial killer με τον πασίγνωστο τίτλο «». Αξεπέραστο. Που δύο χρόνια αργότερα, με πρωταγωνιστή τονσκηνοθετείΠου το 2007 υπογράφειΠάλι με σίριαλ κίλερ. Και που το 2014 καθηλώνει με το. Με ηρωίδα την απόλυτη μοιραία, δολοφονική γυναίκαΠάμε στο ψητό. Το 1940 λοιπόν, το παιδί θαύμα της Νέας Υόρκης, δηλαδή ο, μόλις 25 ετών, μια από τις μεγαλύτερες ιδιοφυές από συστάσεως 7ης τέχνης, αποφασίζει να συνεργαστεί με τονγια την συγγραφή ενός έργου που θ αφήσει εποχή. Ο Μάνκιεβιτς με τα διπλά χρόνια του Ορσον, κλινήρης λόγω σπασμένου ποδιού, αλκοολικός του θανατά, καπνιστής σαν φουγάρο, κυνικός όπως οταλαντούχος όσο κανείς άλλος της γενιάς του και ευνοούμενος των παραγωγών με τρελές αμοιβές γύρω στα 2. 500 δολάρια την εβδομάδα. Εκείνη την εποχήΗ εντολή ήταν πως το σενάριο έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. Από τους παραγωγούς. Η εντολή του Ορσον, από την άλλη άκρη της γραμμής, ήταν «μέσα σε εξήντα ημέρες». Ο Μάνκιεβιτς με την βοήθεια νεαρής στενογράφου αρχίζει να γράφει γύρω στα μεσάνυχτα και κάτι. Γύρω στις πρωινές ώρες. Καταβροχθίζοντας τόνους αλκοόλ. Οι πιέσεις αφόρητες. Το ρολόι τρέχει, οδεν προλαβαίνει. Ωσπου η μνήμη επιστρέφει. Ετσι θυμάται. Ετσι ο θεατής βλέπει. Και έτσι σκηνές από την περίπλοκη, ακραία και ανατρεπτική σχέση του Μάνκιεβιτς με τους παραγωγούς ανάβει το φιτίλι με φλόγες που πολλούς θα κάψειΠοιοι οι παραγωγοί; Δύο και οι καλύτεροι αλλά και οι χειρότεροι. Οκαι ο μαικήνας αλλά και αδίστακτος μεγαλοεκδότηςΑπό αυτούς προκύπτει ο πολυμορφικός ρόλος του πολίτη. Αυτός ο εμβληματικός χαρακτήρας συνοψίζει το μέγεθος, τα όρια αλλά και την κατρακύλα τουείναι δημιούργημα του. Με απλά λόγια το (μοναδικό) Οσκαρ σεναρίου έπρεπε να το λάβει οάνευ συνοδείας του ονόματος του Ορσον ΟυέλςΚαι κάτι ακόμα. Αμφότεροι απόντες κατά την διάρκεια της απονομής των Οσκαρ. Και όταν οέλάβε το μήνυμα είπε με κυνισμό «Μανκ φίλα τον κ@@ο μου». Και οανταπάντησε «Βέβαια εγώ έγραψα το σενάριο κατά τη διάρκεια της απουσίας του Ορσον»Πληρέσταση διαστάσεων, προεκτάσεων και «μηνυμάτων». Πολιτικών, κοινωνικών, καλλιτεχνικών, παρασκηνιακών. Η ρήση του Μάνκιεβιτς έμεινα με ανεξίτηλα γράμματα «ο σοσιαλισμός μοιράζει τον πλούτο, ο κομμουνισμός την φτώχεια». Και η ερμηνεία τουισοδύναμη με εκείνη τουστηνΑντεστε. Στα όρια του αριστουργήματος!Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ ΦίντσερCast: Γκάρι Ολντμαν, Αμάντα Σίφρινγκ, Λίλι Κόλινς, Τσαρλς Ντανς, Αρλις ΧάουαρντΑκόμα πέντε προτάσεις. Ολες από την πλατφόρμα του Netfilx. Σχετικά παλιές ιστορίες. Όμως πάντα επίκαιρες και επί της ουσίας φρέσκιες. Ολες του παρελθόντος. Εκτός από δύο. Από ένα αυτοτελές ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστές τον Σον Μέντες και την Καμίλα Καμπέγιο. Η μουσική επί σκηνής. Και από μια ταινία. Κατά τα άλλα πλήθος αστέρων. Όπως Τζορτζ Κλούνι, Ματ Ντέιμον, Μάθιου ΜακΚόναχι, Ειμι Ανταμς, Ράσελ Κρόου και Μαρίσα ΤομέιΣκηνοθεσία: Ρον ΧάουαρντCast: Ειμι Ανταμς, Γκλεν Κλόουζ, Γκάμπριελ ΜπάσοΠαραγωγής 2020 μόλις «αναρτηθέν» στο Netflix. Ολίγον βαρύ και ασήκωτο. Αληθινή ιστορία. Αρχίζει το 1997 και καταλήγει επί των ημερών μας. Με αφηγητή το μοναδικό αρσενικό τέκνο μιας κατεστραμμένης, αυτοκαταστροφικής μητέρας. Ένα πλάσμα που μέσα σ αυτόν τον ωκεανό δυστυχιών καταφέρνει να φτάσει στη Νομική του Γέιλ. Ιστορία μεγάλων ερμηνειών. Κυρίως από Ειμι Ανταμς και Γκλεν Κλόουζ!Σκηνοθεσία: Γκραντ ΣίνγκερCast: Σον Μέντες, Καμίλα ΚαμπέγιοΝτοκιμαντέρ πρόσφατης, «καυτής» μουσικής παραγωγής. Αυτοτελές μόλις ενενήντα-και ούτε-λεπτών. Με τον πασίγνωστο μουσικό και τραγουδιστή Σον Πίτερ Πολ Μέντες. Των εκατομμυρίων οπαδών και των πιασάρικων τίτλων «Mercy», «Life of the Party». Παρέα με το θηλυκό αίλουρο, από Κούβα, την Καμίλα Καμπέγιο που όταν τραγουδάει «Havana» αισθάνεσαι να λιώνεις. Δεν είναι για όλους. Μόνο για όσους πρέπει!Σκηνοθεσία: Στίβεν ΓκέιγκενCast: Τζορτζ Κλούνι, Ματ Ντέιμον, Αμάντα Πιτ, Κρίστοφερ Πλάμερ, Τζέφρι ΡάιτΙσως μέσα στα καλύτερα της κατασκοπίας με «συμπλέκτη» μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και με «γκάζι» την αραβική τρομοκρατία. Ο Ρόμπερτ Μπερ που έγραψε το ομότιτλο βιβλίο υπήρξε πρώην πράκτορας της CIA άρα ξέρει. Με απλά λόγια η επιχείρηση εξαγοράς θηριώδους εταιρείας πετρελαίου ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και τότε ακόμα και εκσυγχρονιστής Αραβας πρίγκιπας πρέπει να πεθάνει!Σκηνοθεσία: Κέβιν ΜακΝτόναλντCast: Ράσελ Κρόου, Μπεν Αφλεκ, Ρέιτσελ ΜακΑνταμςΠριν από δέκα χρόνια. Never mind. Αξίζει τα λεφτά του. Σκοτεινή ιστορία φόνου, δημοσιογραφικής έρευνας και πολιτικών παρασκηνίων. Με κεντρικό πρόσωπο βετεράνο αποκαλυπτικών δημοσιογραφικών ερευνών, κολλητό φίλο γοητευτικού και ανερχόμενου γερουσιαστή που κατηγορείται αλλά μπας και είναι αθώος; Κάπου εκεί ο βετεράνος παρέα με νεαρή και φιλόδοξη ρεπόρτερ αρχίζουν να σκαλίζουν με κίνδυνο ακόμα και την σωματική τους ακεραιότητα!Σκηνοθεσία: Μπραντ ΦούρμανCast: Μάθιου ΜακΚόναχι, Μαρίσα ΤομέιΚι αυτό σκοτεινό θρίλερ. Κι αυτό ηλικίας δέκα ετών. Όμως πάντα επίκαιρο και αρυτίδωτο. Φυσικά από την πλατφόρμα του Netflix. Οπου επιδέξιος δικηγόρος σκοτεινών υποθέσεων αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός τύπου που κατηγορείται για φόνο. Όμως το ερώτημα που τον βασανίζει ανατρέπει όλο τον επαγγελματικό κυνισμό του. Μήπως και ο πελάτης μου είναι, πράγματι, δολοφόνος; Κι αν είναι θα τολμήσω να τον καταγγείλω;