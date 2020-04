Home Cinema: Ο Δημήτρης Δανίκας ψηφίζει Sherlock Holmes ... for ever

Πέντε επιλογές για το τριήμερο, από Σήμερα Σάββατο μέχρι και Δευτέρα 27 Απριλίου. Αντε παιδιά, όπου να ναι από 4 Μαϊου πάλι δικά μας θα ναι.Εκεί λοιπόν που έψαχνα στις λίστες του Netflix έπεσα πάνω σε μία από τις πιο αγαπημένες μου σειρές με τον σύντομο τίτλο. Φυσικά Σέρλοκ ΧολμςΑν και παλιά, από το 2010 μέχρι και 2017, τα ίχνη της παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Για τρεις λόγους:Ο πρώτος επειδή οι δημιουργοί της έχουν καταφέρει, με άρτιο και υποδειγματικό τρόπο να μεταφέρουν στην εποχή μας τις ίντριγκες και τα αινίγματα που με ευκολία λύνει αυτή η αστυνομική ιδιοφυία. Στο σήμερα δηλαδή. Ο δεύτερος επειδή η παραγωγή είναι του BBC και σας βεβαιώ από τις καλύτερες και πιο άρτιες. Και ο τρίτος επειδή κάθε «επεισόδιο», διάρκειας, περίπου όσο μιας ταινίας, έχει τη δική του αυτονομία. Δηλαδή κάθε επεισόδιο ολοκληρώνεται μέσα σε μία ώρα. Περίπου. Δεν σου αρέσει το πρώτο; Προχωράς στο δεύτερο. Και πάει λέγονταςΚατά τη γνώμη μου αυτόςείναι καλύτερος όλων. Ακόμα και των κινηματογραφικών. Κάθε ίντριγκα με την πλοκή της είναι εμπνευσμένη από τους χαρακτήρες του σερ Αρθουρ Κόναν Ντόιλ (1859-1930). Από Εδιμβούργο Σκοτίας παρακαλώ, ιατρός στο επάγγελμα, αλλά το όνομά του εκτοξεύθηκε στον ουρανό λόγω Σέρλοκ ΧολμςΚατά βάση και επί της ουσίας η επιδεξιότητα και όλες οι αρετές αυτού του δαιμόνιου μυαλού, καταλήγουν στην αποθέωση του ορθολογισμού και της επιστήμης. Η πεμπτουσία του Δυτικού πολιτισμού. Τίποτα δεν είναι ανεξήγητο, μεταφυσικά και άλυτο. Αρκεί να διαθέτεις το χάρισμα της παρατήρησης, της ανάλυσης και να κατέχεις επιστημονικά εργαλεία. Ο Σέρλοκ πνευματικό τέκνο και ήρωας της εποχή όπου θριάμβευε η πρώτη βιομηχανική επανάσταση!Και εδώ, λοιπόν, σ αυτή την εξαιρετική και ανεξάντλητη Αγγλική σειρά, ο σημερινός Σέρλοκ Χολμς μένει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα επί της Baker street. Ιδιοκτησίας της καρτερικής κυρίας Χάντσον. Κι εδώ παρτενέρ του Σέρλοκ ο δόκτωρ Τζον Ουάτσον. Μια σχέση που πλαγίως παραπέμπει σε σχεδόν ερωτική. Και εδώ ο Μοριάρτι είναι σατανικός και ασύλληπτοςκομμένος ραμμένος στο ρόλο του σύγχρονου Σέρλοκ. Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς που κινηματογραφικώς το όνομά του το έχει συνδέσει με πολλές ταινίες, ιδιαιτέρως δε μευποδυόμενος τον ρόλο του Αλαν Τούρινγκ, διάσημου Αγγλου αποκρυπτογράφου που κατάφερε να σπάσει τους κωδικούς των Ναζί, αλλά που στο τέλος λόγω ομοφυλοφιλίας και πουριτανικής κοινωνίας, κατέληξε στα «σκουπίδια»Ο Κάμπερμπατς ιδανικός Σέρλοκ. Αδύνατος, νευρώδης, ανήσυχος, ένα ταραγμένο «φρικιό». Ένα πλάσμα που διαρκώς πάει κόντρα στα πρωτόκολλα και στις διαδικασίες. Και φυσικά πάντα ο επιθεωρητής Λεστράντ καταφεύγει στον υψηλό δείκτη ευφυίας αυτού του «φρικιού» προκειμένου να λύσει αινίγματα και μυστηριώδεις ιστορίες που ολόκληρη η Scotland Yard αδυνατεί να τις φωτίσειΟ μικροσκοπικόςυποδύεται τον Τζον Γουότσον. Αρτι αφιχθείς, ως στρατιωτικός γιατρός, από τα πολεμικά πεδία Αφγανιστάν και Ιράκ.Όμως εκτός από το επίπεδο παραγωγής, εξαιρετική η συνεισφορά των δύο δημιουργών, του Μαρκ Γκάτις και του Στίβεν Μόφατ. Εν ολίγοις Σερλοκ για πάνταΤέσσερις κινηματογραφικές επιλογές από τις λίστες του Netflix. Οι δύο πρώτες με πρωταγωνιστή τονΈνα από τα ελάχιστα περίεργα και ατίθασα αρσενικά του Star System. Μέσα σε όλα. Τόσο σε κομεντί όσο και σε ιδιαίτερες φιλμικές ιστορίες. Όπως, ας πούμε, το «Dallas Buyers Club» με το οποίο κατάφερε να κερδίσει Οσκαρ Ανδρικού ρόλου το 2014:(Failure to Launch) αμερικανικής παραγωγής 2006 με σκηνοθέτη τον Τομ Ντει και cast: Μάθιου Μακόναχι, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (πασίγνωστη από Sex and the City), Κάθι Μπέιτς, Μπράντλει ΚούπερΤο στόρι συμβαίνει και στις καλύτερες ελληνικές οικογένειες. Τριαντάρης και βάλε, αραχτός και γοητευτικός, εξακολουθεί, παρά τα χρονάκια του να παραμένει κάτω από την ίδια στέγη της μαμάκας του και του μπαμπάκα του. Βολεμένος ο τύπος. Εν Ελλάδι συμβαίνει και μέχρι τα πενήντα!Η μανούλα του και ο μπαμπάκας του απελπίζονται. Επιτέλους πότε θα απογαλακτιστεί ο γιόκας μας; Ποτέ; Μια και δυο καταφεύγουν σε κοράσιον πονηρό και πανούργο. Μπας και καταφέρει να τον ξεκολλήσει από τη φούστα της μαμάς! Χαριτωμένο. Περνάει η ώρα(The Lincoln Lawyer) αμερικανικής παραγωγής 2011 με σκηνοθέτη τον Μπραντ Φούρμαν και cast Μάθιου Μακόναχι, Μαρίζα Τομέι, Ράιαν Φίλιπς, Ουίλιαμ Μέισι, Μάικλ ΠένιαΑλλαγή εικόνας. Από τη ρομαντική κομεντί στο δικαστικό θρίλερ. Οπου νεαρός δικηγόρος, εποχούμενος εντός Lincoln, αυτό είναι το γραφείο του, αναλαμβάνει υπόθεση πλούσιου πελάτη που διώκεται από κορίτσι του πεζοδρομίου με την κατηγορία της επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Μα είναι δυνατόν εγώ να επιτεθώ σε πόρνη; Ομως ο δικηγόρος, σκαλίζοντας την υπόθεση, πέφτει σε κάτι πολύ μεγάλο. Τίποτα δεν είναι αυτό που εξωτερικά φαίνεται να είναι. Ποτέ μη λες ποτέ! Αξίζει τα λεφτά τουΑκόμα άλλες δύο κινηματογραφικές επιλογές, Κατά χρονολογική σειρά:(Panic Room) αμερικανικής παραγωγής 2002 με σκηνοθέτη τον Ντέιβιντ Φίντσερ (Seven) και cast Τζόντι Φόστερ, Κρίστεν Στιούαρτ, Φόρεστ ΓουιτάκερΔιαζευγμένη νεαρή μητέρα με την μικρή της κόρη (η Στιούαρτ του « Twilight» με Βρικόλακες, ήταν τότε μόλις 12 ετών). Μητέρα και κόρη σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα αλλά για κακή τους τύχη σ αυτό το μέρος είναι κρυμμένος κλεμμένος θησαυρός. Τρεις συμμορίτες εισβάλουν, οι δύο γυναίκες καταφεύγουν σε αεροστεγώς σφραγισμένο «δωμάτιο πανικού» και η αγωνία κορυφώνεται!αμερικανικής παραγωγής, αποκλειστικά Netflix 2019. Με σκηνοθέτη τον Κάιλ Νιούατσεκ και cast Ανταμ Σάντλερ, Τζένιφερ Ανιστον, Ντάνι Μπουμ, Τζέμα Αρτερτον, Τέρενς ΣταμπΟπου ζεύγος χαζοαμερικανών (εξωτερικώς) για διακοπές στην Ευρώπη και μετά από γνωριμία με γόνο ζάπλουτης οικογένειας, καταλήγουν πάνω σε γιοτ πολυτελείας με χαβιάρι, σαμπάνιες και άλλα τέτοια καλούδια. Όμως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο ιδιοκτήτης δολοφονείται, οι υποψίες στρέφονται εναντίον όλων των φιλοξενούμενων ταξιδιωτών και τότε μια ιστορία σε στυλ Αγκαθα Κρίστι, αμερικανικής κοψιάς, αρχίζει να ξετυλίγεται. Με Ηρακλή Πουαρό και μις Μάρπλ δύο αμερικανάκια που μέσα στη χαζομάρα τους καταφέρνουν να λύσουν το μυστήριο. Καλοφτιαγμένο!