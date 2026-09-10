Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»
Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»
Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης βρέθηκαν στο ιατρείο - Οι αστυνομικοί συνέλεξαν υλικό από τον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή - Δείτε βίντεο
Με τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν από τις 16:00 οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στον χώρο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή μία ημέρα νωρίτερα.
Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.
Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δείτε βίντεο:
Κατά την έρευνα των Αστυνομικών που έκαναν «φύλλο και φτερό» το ιατρείο, εντοπίστηκαν εντός του χώρου δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία εικάζεται από τους αρμοδίους πως οι ιδιοκτήτες τα κατείχαν νόμιμα.
Στον χώρο, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρίσκονταν και οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησαν και με εξειδικευμένο αιματολόγο, ο οποίος τους παρείχε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
H κατάθεση της γιατρού της Stem Cell για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη
Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην κλινική Stem Cell περιέγραψε η γιατρός της κλινικής, Ιωάννα Γάκα, στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη το απόγευμα είχε υποβληθεί αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος. Όπως ανέφερε, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν και να μιλήσει.
Η κυρία Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης στην επίσκεψη της Τρίτη τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του. Όπως ανέφερε η γιατρός, του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει.
Την επόμενη ημέρα - την Τετάρτη - ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε, ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά πρόβλημα στην άρθρωση του λόγου του, καθώς, όπως είπε, «δεν μιλούσε σωστά».
Περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε, η Ιωάννα Γάκα είπε στους αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με όσα είπε, έτσι απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο.
Η γιατρός υποστήριξε, ακόμα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές ενδείξεις του 54χρονου τραγουδιστή ήταν φυσιολογικές, καθώς η αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και η θερμοκρασία του σώματός του δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, την ώρα που προσπαθούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του Γιώργου Μαζωνάκη, με πτώση της πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου.
Η γιατρός υποστήριξε ότι σε εκείνο το σημείο η διαδικασία σταμάτησε αμέσως και, σύμφωνα με την ίδια, κάλεσε τον σύζυγό της, με τον οποίο ξεκίνησαν να του παρέχουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον τραγουδιστή ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται μέχρι την άφιξη των διασωστών.
Στην κατάθεσή της, τέλος, η γιατρός ισχυρίζεται αφενός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική στο Κολωνάκι και ότι αφετέρου όλα τα μηχανήματα εκεί είναι πιστοποιημένα δεσμευόμενη ότι θα προσκομίσει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στον χώρο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή μία ημέρα νωρίτερα.
Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.
Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δείτε βίντεο:
Κατά την έρευνα των Αστυνομικών που έκαναν «φύλλο και φτερό» το ιατρείο, εντοπίστηκαν εντός του χώρου δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία εικάζεται από τους αρμοδίους πως οι ιδιοκτήτες τα κατείχαν νόμιμα.
Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο
Στον χώρο, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρίσκονταν και οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησαν και με εξειδικευμένο αιματολόγο, ο οποίος τους παρείχε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
H κατάθεση της γιατρού της Stem Cell για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη
Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην κλινική Stem Cell περιέγραψε η γιατρός της κλινικής, Ιωάννα Γάκα, στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη το απόγευμα είχε υποβληθεί αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος. Όπως ανέφερε, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν και να μιλήσει.
Η κυρία Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης στην επίσκεψη της Τρίτη τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του. Όπως ανέφερε η γιατρός, του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει.
Την επόμενη ημέρα - την Τετάρτη - ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε, ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά πρόβλημα στην άρθρωση του λόγου του, καθώς, όπως είπε, «δεν μιλούσε σωστά».
Περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε, η Ιωάννα Γάκα είπε στους αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με όσα είπε, έτσι απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο.
Η γιατρός υποστήριξε, ακόμα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές ενδείξεις του 54χρονου τραγουδιστή ήταν φυσιολογικές, καθώς η αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και η θερμοκρασία του σώματός του δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, την ώρα που προσπαθούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του Γιώργου Μαζωνάκη, με πτώση της πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου.
Η γιατρός υποστήριξε ότι σε εκείνο το σημείο η διαδικασία σταμάτησε αμέσως και, σύμφωνα με την ίδια, κάλεσε τον σύζυγό της, με τον οποίο ξεκίνησαν να του παρέχουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον τραγουδιστή ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται μέχρι την άφιξη των διασωστών.
Στην κατάθεσή της, τέλος, η γιατρός ισχυρίζεται αφενός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική στο Κολωνάκι και ότι αφετέρου όλα τα μηχανήματα εκεί είναι πιστοποιημένα δεσμευόμενη ότι θα προσκομίσει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
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