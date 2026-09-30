«Όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στην αποφυλάκιση της 46χρονης που συνελήφθη για την Marfin
ΕΛΛΑΔΑ
Προφυλάκιση Marfin Εμπρησμός

«Όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στην αποφυλάκιση της 46χρονης που συνελήφθη για την Marfin

Την εξέλιξη έκανε  γνωστή ο δικηγόρος της - Είχε προηγηθεί απορριπτική εισαγγελική πρόταση

«Όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στην αποφυλάκιση της 46χρονης που συνελήφθη για την Marfin
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Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών η προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μarfin εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Είχε προηγηθεί απορριπτική εισαγγελική πρόταση στο αίτημα της 46χρονης με τον δικηγόρο της, Κώστα Παπαδάκη, να αναφέρει ότι η πελάτισσά του «προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται».

«Η εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί ήταν απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης. Τα επιχειρήματά της απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπ όψη του Συμβουλίου, αλλά δεν προκύπτει από το περιεχόμενο του βουλεύματος ότι ελήφθη υπ όψη», συμπληρώνει ο κ. Παπαδάκης.

Σύμφωνα με τον Κώστα Παπαδάκη, «αξιοσημείωτη είναι η καθυστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία διάσκεψης (10.9.2026) και την ημερομηνία έκδοσης του βουλεύματος (25.9.2026). Και ακόμα περισσότερο το ότι με διαφορετική επιχειρηματολογία και επίκληση νομικών διατάξεων από την εισαγγελέα το συμβούλιο επιχειρεί να παρακάμψει την ύπαρξη δεδικασμένου. Η διαφοροποίηση από την εισαγγελική πρόταση επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα και τη σύγχυση για τη νομιμότητα της δίωξης και παρά το δυσμενές διατακτικό δικαιώνει και μόνο εξ αυτού τις αντιρρήσεις μας. Σχετικά με την έλλειψη ταυτοποίησης το Συμβούλιο δεν διατυπώνει ιδιαίτερες κρίσεις. Επαφίεται στην εισαγγελική πρόταση και σιωπά στα εναντίον της επιχειρήματα του υπομνήματός μας και της τεχνικής έκθεσης του κ. Καραθανάση, την ύπαρξη των οποίων ούτε καν αναφέρει».

«Τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα αρμόδια δικαστικά όργανα δεν έχουν ακόμα ξεπεράσει το σοκ από τον πρόσφατο επικοινωνιακό βομβαρδισμό κυβέρνησης και Μ.Μ.Ε. και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, που αργεί ακόμα να διαλυθεί παρά το γεγονός ότι όλον αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχουμε καταγγείλει. Ετσι η 46χρονη παραμένει θύμα της κατάστασης αυτής, προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση και κατά παράβαση δεδικασμένου και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την πεντάχρονη κόρη της μέχρι νεωτέρας. Ενώ η ανάκριση δεν έχει προχωρήσει ούτε καν στην ανεύρεση του αποστολέα του ανώνυμου μέηλ που προκάλεσε τη δίωξη. Μόνο στις προφυλακίσεις. Είναι αυτονόητο ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο μέχρι τη δικαίωση», καταλήγει ο Κώστας Παπαδάκης.


Οι συλλήψεις για την Marfin 

Οι συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα έρευνα των αστυνομικών, 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν εκ νέου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ και διαβιβάστηκαν στην συνέχεια στη Δικαιοσύνη.

Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές. Οι δύο 42χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί. 

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι στο κατάστημα της Τράπεζας Marfin επί της οδού Σταδίου, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης.
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