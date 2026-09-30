«Όχι» του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στην αποφυλάκιση της 46χρονης που συνελήφθη για την Marfin

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.