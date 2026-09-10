Γεωργιάδης: Πολύ βαριά διαδικασία η πλασμαφαίρεση, γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον
Γεωργιάδης: Πολύ βαριά διαδικασία η πλασμαφαίρεση, γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον
Τι είπε ο υπουργός Υγείας με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι
Ως μια διαδικασία «πολύ βαριά», η οποία γίνεται «μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον» χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στι ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι ο έλεγχος των απλών ιατρείων στην Ελλάδα, όπως και σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και όχι του υπουργείου.
«Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς. Αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολλοί, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε ιατρείο. Είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποιεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει στο υπουργείο, δειγματοληπτικούς ελέγχους περίπου στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο. «Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος ιατρικός σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρεία», είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπεται και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας που να πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση. «Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο».
Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στι ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι ο έλεγχος των απλών ιατρείων στην Ελλάδα, όπως και σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και όχι του υπουργείου.
«Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς. Αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολλοί, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε ιατρείο. Είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποιεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει στο υπουργείο, δειγματοληπτικούς ελέγχους περίπου στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο. «Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος ιατρικός σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρεία», είπε.
Για την κλινική που πήγε ο Γιώργος ΜαζωνάκηςΑναφερόμενος ειδικότερα στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ήταν δηλωμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο. «Τι θα πει αυτό; Ότι πας μέσα, σου κάνουν μια παθολογική εξέταση. Άρα το πολύ-πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου στείλει εξετάσεις. Δεν είχε για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό», σημείωσε.
Για την πλασμαφαίρεσηΙδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που περιέγραψε, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για «μία διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον».
Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπεται και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας που να πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση. «Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο».
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