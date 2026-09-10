Γεωργιάδης: Πολύ βαριά διαδικασία η πλασμαφαίρεση, γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον

Τι είπε ο υπουργός Υγείας με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι