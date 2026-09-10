Το ελληνικό FBI έκανε «φύλλο και φτερό» το ιατρείο στο Κολωνάκι που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ελληνικό FBI

Το ελληνικό FBI έκανε «φύλλο και φτερό» το ιατρείο στο Κολωνάκι που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείτε βίντεο

Οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Το ελληνικό FBI έκανε «φύλλο και φτερό» το ιατρείο στο Κολωνάκι που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείτε βίντεο
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες (09/09) σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Από νωρίς το πρωί, στο ιατρείο μεταβαίνουν διαδοχικά στελέχη του ελληνικού FBI, ενώ στο σημείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στον χώρο βρίσκονται εκ νέου σήμερα και οι δύο γιατροί που φέρεται να διαχειρίζονται και να είναι ιδιοκτήτες της κλινικής. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, καλούνται να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου, στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
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