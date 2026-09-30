«Ακούστε το κλάμα των μωρών»: Τα συγκλονιστικά βίντεο που ανέβασε η πρέσβης του Ισραήλ, μέσα από την πτήση της flydubai
«Ακούστε το κλάμα των μωρών»: Τα συγκλονιστικά βίντεο που ανέβασε η πρέσβης του Ισραήλ, μέσα από την πτήση της flydubai
«Έτσι μοιάζει το μίσος όταν κορυφώνεται σε ένα παραληρηματικό μυαλό» σχολιάζει η Πνινάτ Γιανάι και αποδίδει ευθέως το συμβάν σε «τζιχαντιστική τρομοκρατία» - Στόχος τέτοιων ενεργειών είναι το Ισραήλ αλλά και η υπονόμευση των Συμφωνιών του Αβραάμ, τονίζει
Σε έναν ευθύ παραλληλισμό του περιστατικού στην πτήση της Flydubai με την 11η Σεπτεμβρίου προχωρά η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι, η οποία σε εκτενή ανάρτησή της περιγράφει όσα συνέβησαν μέσα στο αεροσκάφος ως στιγμές που, κατά την εκτίμησή της, θα μπορούσαν να έχουν προηγηθεί μιας νέας μεγάλης αεροπορικής τραγωδίας.
«Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», γράφει χαρακτηριστικά η Ισραηλινή πρέσβης, συνδέοντας στη συνέχεια το περιστατικό με την υποκίνηση του μίσους και την τζιχαντιστική τρομοκρατία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά της σε συνομιλία που είχε σήμερα στην Αθήνα. Όπως αποκαλύπτει, ένας άνθρωπος τον οποίο χαρακτηρίζει «σοφό» τής είπε σε συνάντησή τους ότι η τύχη των επιβατών ήταν πως, από τη στιγμή που στο αεροσκάφος βρίσκονταν Ισραηλινοί, υπήρχαν ανάμεσά τους και άνθρωποι που ήξεραν πώς να επέμβουν και να εξουδετερώσουν τον δράστη.
Η ίδια συνεχίζει αναφέροντας ότι μέσα στην πτήση υπήρχαν άνθρωποι που παρενέβησαν, ένας γιατρός που έσπευσε να βοηθήσει και άτομο που κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο του πιλοτηρίου. «Όμως ήταν προορισμένο να τελειώσει διαφορετικά», σημειώνει, θέλοντας να υπογραμμίσει πόσο κοντά, κατά την άποψή της, βρέθηκε το αεροσκάφος σε καταστροφή.
Μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν κραυγές, κλάματα παιδιών και εικόνες αίματος, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος παρενέβησαν για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Το αεροπλάνο οδηγήθηκε τελικά με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
Η πρέσβης του Ισραήλ, πάντως, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα ως προς την ερμηνεία του περιστατικού, αποδίδοντάς το ευθέως σε «τζιχαντιστική τρομοκρατία» και υποστηρίζοντας ότι στόχος τέτοιων ενεργειών είναι όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και η υπονόμευση των σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ. Τα ακριβή κίνητρα του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο της επίσημης έρευνας.
Η ανάρτηση στα ελληνικά:
«Ακούστε τα κλάματα στο βάθος. Τα κλάματα των μωρών. Τα κλάματα των παιδιών.
Τη μητέρα που προσπαθεί να διώξει τον φόβο και να τους μιλήσει για άλλα πράγματα, όμως ακόμη και η δική της φωνή παραμένει τρομοκρατημένη.
Ακούτε το κλάμα αυτού του μωρού; Το κλάμα του παιδιού;
Τώρα κλείστε για μια στιγμή τα μάτια σας και φανταστείτε ότι αυτή είναι η δική σας οικογένεια. Τα δικά σας παιδιά. Καθ’ οδόν για διακοπές, για μια οικογενειακή επίσκεψη ή για οποιονδήποτε άλλο προορισμό.
Το αεροπλάνο ξαφνικά βυθίζεται προς το έδαφος και ξέρετε ότι πρόκειται να χάσετε τη ζωή σας μαζί με άλλους 178 ανθρώπους.
Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.
Έτσι μοιάζει το μίσος όταν φτάνει στο αποκορύφωμά του μέσα σε ένα πυρετώδες μυαλό.
Έτσι μοιάζει η υποκίνηση όταν εξελίσσεται σε απόφαση να προκληθεί μια καταστροφή. Και αυτή τη φορά μέσα στο μυαλό ενός πιλότου, γιατί το μίσος της ισλαμιστικής τρομοκρατίας δεν σταματά σε ένα πρόσωπο ή σε κάποιο άλλο και ακριβώς εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος που κρύβει.
Και όπως μου είπε σήμερα ένας σοφός άνθρωπος σε μία από τις συναντήσεις μου στην Αθήνα, η τύχη ήταν ότι, εφόσον υπήρχαν Ισραηλινοί εκεί, υπήρχαν και μαχητές που ήξεραν πώς να τον εξουδετερώσουν και να αποτρέψουν την καταστροφή.
Υπήρχαν λοιπόν μαχητές εκεί, υπήρχε επίσης ένας γιατρός που έσπευσε να βοηθήσει και υπήρχε και κάποιος που ανέλαβε τον έλεγχο του πιλοτηρίου.
Όμως ήταν προορισμένο να τελειώσει διαφορετικά.
Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να αντέξει την υποκίνηση οποιουδήποτε είδους. Η υποκίνηση είναι το καύσιμο των καταστροφών που χτίζονται αργά, μέσα στο σκοτάδι. Μην αφήνετε την υποκίνηση να κυριαρχήσει στους δρόμους σας.
Η τζιχαντιστική τρομοκρατία προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλήξει το Ισραήλ, να υπονομεύσει τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ και να σπείρει φόβο και μίσος ανάμεσα στους λαούς.
Όμως δεν θα τα καταφέρει.
Καμία πλευρά δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να υπαγορεύσει το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα σε εμάς και στις χώρες με τις οποίες υπογράψαμε αυτή τη σημαντική συμφωνία. Οι δεσμοί που έχουν οικοδομηθεί είναι ισχυρότεροι από το μίσος και η δέσμευση να συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε είναι ισχυρότερη από κάθε προσπάθεια να πληγούν».
«Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», γράφει χαρακτηριστικά η Ισραηλινή πρέσβης, συνδέοντας στη συνέχεια το περιστατικό με την υποκίνηση του μίσους και την τζιχαντιστική τρομοκρατία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά της σε συνομιλία που είχε σήμερα στην Αθήνα. Όπως αποκαλύπτει, ένας άνθρωπος τον οποίο χαρακτηρίζει «σοφό» τής είπε σε συνάντησή τους ότι η τύχη των επιβατών ήταν πως, από τη στιγμή που στο αεροσκάφος βρίσκονταν Ισραηλινοί, υπήρχαν ανάμεσά τους και άνθρωποι που ήξεραν πώς να επέμβουν και να εξουδετερώσουν τον δράστη.
Η ίδια συνεχίζει αναφέροντας ότι μέσα στην πτήση υπήρχαν άνθρωποι που παρενέβησαν, ένας γιατρός που έσπευσε να βοηθήσει και άτομο που κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο του πιλοτηρίου. «Όμως ήταν προορισμένο να τελειώσει διαφορετικά», σημειώνει, θέλοντας να υπογραμμίσει πόσο κοντά, κατά την άποψή της, βρέθηκε το αεροσκάφος σε καταστροφή.
Τι συνέβη στην πτήσηΤο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, όταν σημειώθηκε βίαιη αντιπαράθεση μέσα στο πιλοτήριο και το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, προκαλώντας πανικό στην καμπίνα.
Μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν κραυγές, κλάματα παιδιών και εικόνες αίματος, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος παρενέβησαν για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Το αεροπλάνο οδηγήθηκε τελικά με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
Η πρέσβης του Ισραήλ, πάντως, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα ως προς την ερμηνεία του περιστατικού, αποδίδοντάς το ευθέως σε «τζιχαντιστική τρομοκρατία» και υποστηρίζοντας ότι στόχος τέτοιων ενεργειών είναι όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και η υπονόμευση των σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ. Τα ακριβή κίνητρα του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο της επίσημης έρευνας.
Η ανάρτηση στα ελληνικά:
«Ακούστε τα κλάματα στο βάθος. Τα κλάματα των μωρών. Τα κλάματα των παιδιών.
Τη μητέρα που προσπαθεί να διώξει τον φόβο και να τους μιλήσει για άλλα πράγματα, όμως ακόμη και η δική της φωνή παραμένει τρομοκρατημένη.
Ακούτε το κλάμα αυτού του μωρού; Το κλάμα του παιδιού;
Τώρα κλείστε για μια στιγμή τα μάτια σας και φανταστείτε ότι αυτή είναι η δική σας οικογένεια. Τα δικά σας παιδιά. Καθ’ οδόν για διακοπές, για μια οικογενειακή επίσκεψη ή για οποιονδήποτε άλλο προορισμό.
Το αεροπλάνο ξαφνικά βυθίζεται προς το έδαφος και ξέρετε ότι πρόκειται να χάσετε τη ζωή σας μαζί με άλλους 178 ανθρώπους.
Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.
Έτσι μοιάζει το μίσος όταν φτάνει στο αποκορύφωμά του μέσα σε ένα πυρετώδες μυαλό.
Έτσι μοιάζει η υποκίνηση όταν εξελίσσεται σε απόφαση να προκληθεί μια καταστροφή. Και αυτή τη φορά μέσα στο μυαλό ενός πιλότου, γιατί το μίσος της ισλαμιστικής τρομοκρατίας δεν σταματά σε ένα πρόσωπο ή σε κάποιο άλλο και ακριβώς εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος που κρύβει.
Και όπως μου είπε σήμερα ένας σοφός άνθρωπος σε μία από τις συναντήσεις μου στην Αθήνα, η τύχη ήταν ότι, εφόσον υπήρχαν Ισραηλινοί εκεί, υπήρχαν και μαχητές που ήξεραν πώς να τον εξουδετερώσουν και να αποτρέψουν την καταστροφή.
Υπήρχαν λοιπόν μαχητές εκεί, υπήρχε επίσης ένας γιατρός που έσπευσε να βοηθήσει και υπήρχε και κάποιος που ανέλαβε τον έλεγχο του πιλοτηρίου.
Όμως ήταν προορισμένο να τελειώσει διαφορετικά.
Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να αντέξει την υποκίνηση οποιουδήποτε είδους. Η υποκίνηση είναι το καύσιμο των καταστροφών που χτίζονται αργά, μέσα στο σκοτάδι. Μην αφήνετε την υποκίνηση να κυριαρχήσει στους δρόμους σας.
Η τζιχαντιστική τρομοκρατία προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλήξει το Ισραήλ, να υπονομεύσει τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ και να σπείρει φόβο και μίσος ανάμεσα στους λαούς.
Όμως δεν θα τα καταφέρει.
Καμία πλευρά δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να υπαγορεύσει το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα σε εμάς και στις χώρες με τις οποίες υπογράψαμε αυτή τη σημαντική συμφωνία. Οι δεσμοί που έχουν οικοδομηθεί είναι ισχυρότεροι από το μίσος και η δέσμευση να συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε είναι ισχυρότερη από κάθε προσπάθεια να πληγούν».
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