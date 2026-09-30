Ο ΠΑΟΚ έδειξε από την αρχή ποιος θα είναι το αφεντικό του Euro Cup: Επικράτησε 93-78 της Μανρέσα στο «Παλατάκι», βίντεο

Είτε με τον Καλάθη στην πεντάδα, είτε με τον Καλάθη στον πάγκο, ο ΠΑΟΚ ζοριζόταν πολύ να βρει πικ εν ρολ παιχνίδι, με 5 σερί πόντους του Όσμαν (33-28) πήγε να δώσει ένα μικρό μομέντουμ, αλλά ο Νότε χτύπησε στις αργές αντιδράσεις του Αλεξάντερ (που φαινόταν να έχει ανάγκη από ανάσες), με το ημίχρονο να κλείνει στο 40-41.Με τον Γκρέι να δίνει το σύνθημα, η άμυνα του ΠΑΟΚ έγινε πιο σκληρή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Όσμαν προσπάθησε να βρει τις φάσεις του, αλλά η Μανρέσα ήταν πάντα εκεί (50-50).Ο Γκρέι ήταν πρωταγωνιστής με την ενέργεια του, αλλά με το σκορ στο 56-52, 1:22 πριν τη λήξη του 3ου δεκάλεπτου, το στεφάνι μετά από κάρφωμα του, φάνηκε να είναι σε πιο χαμηλό ύψος και ακολούθησε διακοπή.Μετά από 25 λεπτά διακοπής, οι παίκτες επέστρεψαν, με το 3ο δεκάλεπτο να κλείνει στο 58-56.Η άμυνα του ΠΑΟΚ έγινε πολύ επιθετική στην 4η περίοδο και το "σπίρτο" που έψαχνε στην επίθεση του το έδωσε ο Ταϊρί, με 10 σερί πόντους για το 70-56.Και μπορεί στη συνέχεια η ενέργεια να μην ήταν ίδια στην άμυνα, αλλά η ομάδα του Τρινκιέρι είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, παρότι η Μανρέσα δεν τα παρατούσε (82-72).Με ένα ακόμα τρίποντο ο Ταϊρί, τελείωσε το παιχνίδι (85-72) έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα στο τέλος και έγραψε το τελικό 93-78… Όταν κατάλαβε ότι δεν του βγαίνει από την επίθεση, έβγαλε μεγάλη ενέργεια στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο… Όσμαν ο οποίος για ακόμα μία φορά ήταν το σημείο αναφοεράς του ΠΑΟΚ στην επίθεση, έχοντας 23 πόντους, με 6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/10 βολές… Ο Καλάθης είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά ο εκπληκτικός Ταϊρί με 20 πόντους τους 19 από αυτούς στην 4η περίοδο με 4/4 τρίποντο, έκανε τη διαφορά… Ο Νότε είχε 16 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της Μανρέσα, αν και σίγησε στο 2ο ημίχρονο… Ο Κάιλ Αλεξάντερ, μπορεί να είχε 7 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην άμυνα.... Ο ΠΑΟΚ των 3/19 τριπόντων μέχρι τη διακοπή, τελείωσε το παιχνίδι με 8/25 συνολικά.Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78