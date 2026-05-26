Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι για κλοπές σε καταστήματα στα Ιωάννινα
Oι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε δύο κλοπές από το ίδιο κατάστημα

Τέσσερις ανήλικοι αλλοδαποί ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για σειρά κλοπών και απόπειρα κλοπής σε περιοχές των Ιωαννίνων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι φέρονται να είχαν ενωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δρώντας κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση.

Από την έρευνα των αρχών εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις κλοπές και μία απόπειρα, που σημειώθηκαν από τις αρχές του μήνα. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε δύο κλοπές από το ίδιο κατάστημα, από όπου αφαίρεσαν ποτά αξίας 70 ευρώ και μικρό χρηματικό ποσό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η συμμετοχή τους σε κλοπή από άλλο κατάστημα, από το οποίο αφαιρέθηκαν 100 ευρώ, καθώς και σε δύο κλοπές και μία απόπειρα κλοπής από το ίδιο περίπτερο, με τη συνολική αξία των προϊόντων που αφαιρέθηκαν να ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
