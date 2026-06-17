Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των ορυκτών καυσίμων αποδείχθηκε λανθασμένη

«Δεν μπορούμε να πάμε στον εξηλεκτρισμό χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού», τόνισε κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων