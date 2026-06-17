Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των ορυκτών καυσίμων αποδείχθηκε λανθασμένη
Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των ορυκτών καυσίμων αποδείχθηκε λανθασμένη
«Δεν μπορούμε να πάμε στον εξηλεκτρισμό χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού», τόνισε κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
Το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον και οι ανακατατάξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη, διευθύνοντος συμβούλου της Motor Oil κατά την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.
Όπως ανέφερε, η διεθνής κοινότητα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δύο πολέμους μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ η τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί «καμπανάκι» για την Ευρώπη.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των ορυκτών καυσίμων αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς η ήπειρος βρέθηκε χωρίς επαρκή διυλιστική ικανότητα και με αυξημένη εξάρτηση από εισαγωγές.
Ο κ. Βαρδινογιάννης σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση, καθώς διαθέτει σημαντικές δυνατότητες διύλισης και μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, εκτιμώντας ότι η χώρα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο νέο ενεργειακό τοπίο.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα να αποκλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι πολιτικές ισορροπίες έχουν μεταβληθεί πλήρως και ότι η Ευρώπη λειτουργούσε επί χρόνια «σαν μια οικονομία αποστειρωμένη από όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο».
Ο κ. Βαρδινογιάννης υπογράμμισε επίσης ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον εξηλεκτρισμό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τόσο το οικονομικό κόστος όσο και η ασφάλεια εφοδιασμού, παράγοντες που, όπως είπε, δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.
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Όπως ανέφερε, η διεθνής κοινότητα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δύο πολέμους μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ η τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί «καμπανάκι» για την Ευρώπη.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα των ορυκτών καυσίμων αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς η ήπειρος βρέθηκε χωρίς επαρκή διυλιστική ικανότητα και με αυξημένη εξάρτηση από εισαγωγές.
Ο κ. Βαρδινογιάννης σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση, καθώς διαθέτει σημαντικές δυνατότητες διύλισης και μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, εκτιμώντας ότι η χώρα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο νέο ενεργειακό τοπίο.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα να αποκλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι πολιτικές ισορροπίες έχουν μεταβληθεί πλήρως και ότι η Ευρώπη λειτουργούσε επί χρόνια «σαν μια οικονομία αποστειρωμένη από όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο».
Ο κ. Βαρδινογιάννης υπογράμμισε επίσης ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον εξηλεκτρισμό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τόσο το οικονομικό κόστος όσο και η ασφάλεια εφοδιασμού, παράγοντες που, όπως είπε, δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.
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