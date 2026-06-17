Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στα Χανιά, δίπλα του βρέθηκε κουζινομάχαιρο
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στα Χανιά, δίπλα του βρέθηκε κουζινομάχαιρο

Ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στα Χανιά, δίπλα του βρέθηκε κουζινομάχαιρο
Νεκρός εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης ένας 92χρονος άνδρας στο σπίτι του, στην οδό Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή Πασακάκι Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου zarpanews.gr, ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο. Από την πρώτη έρευνα των αρχών προέκυψε ότι έφερε τραύματα στα χέρια και στον λαιμό.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί οδήγησε αρχικά σε εκτεταμένη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης ή πάλης στον χώρο, ενώ ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περίπτωση αυτοχειρίας.

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