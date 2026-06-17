Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στα Χανιά, δίπλα του βρέθηκε κουζινομάχαιρο
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στα Χανιά, δίπλα του βρέθηκε κουζινομάχαιρο
Ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Νεκρός εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης ένας 92χρονος άνδρας στο σπίτι του, στην οδό Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή Πασακάκι Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου zarpanews.gr, ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο. Από την πρώτη έρευνα των αρχών προέκυψε ότι έφερε τραύματα στα χέρια και στον λαιμό.
Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί οδήγησε αρχικά σε εκτεταμένη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης ή πάλης στον χώρο, ενώ ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περίπτωση αυτοχειρίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου zarpanews.gr, ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο. Από την πρώτη έρευνα των αρχών προέκυψε ότι έφερε τραύματα στα χέρια και στον λαιμό.
Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί οδήγησε αρχικά σε εκτεταμένη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης ή πάλης στον χώρο, ενώ ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περίπτωση αυτοχειρίας.
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