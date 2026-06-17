«Επιτέθηκαν στην κόρη μου επειδή κάνει tae kwon do» λέει η μητέρα μαθήτριας για τη συμπλοκή έξω από σχολείο στην Εύβοια
«Επιτέθηκαν στην κόρη μου επειδή κάνει tae kwon do» λέει η μητέρα μαθήτριας για τη συμπλοκή έξω από σχολείο στην Εύβοια
Υποστηρίζει ότι η ανήλικη στοχοποιήθηκε από συμμαθητές της και ότι είχαν προηγηθεί άλλα δύο επεισόδια – «Όταν είδα τα βίντεο, έπαθα απανωτά σοκ», αναφέρει
Για την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο μαθήτριες έξω από το Γυμνάσιου Βασιλικού στην Εύβοια, μίλησε η μητέρα της μίας εκ των εμπλεκομένων, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της στοχοποιήθηκε εξαιτίας της ενασχόλησής της με το tae kwon do.
Όπως ανέφερε, η ανήλικη είναι αθλήτρια και έχει διδαχθεί να χρησιμοποιεί τις γνώσεις της αποκλειστικά για άμυνα και όχι για να συμμετέχει σε καβγάδες.
«Κάνουμε tae kwon do για να μαθαίνουμε να αμυνόμαστε, όχι για να παίζουμε μπουνιές», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς, όπως είπε, είχαν προηγηθεί άλλα δύο επεισόδια.
«Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κόρη της δεν έχει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές της.
«Επειδή είναι αθλήτρια και όντως αμύνεται, δεν τραμπουκίζει τον κόσμο. Όταν το έμαθαν αυτό κάποιοι που λειτουργούν ως νταήδες στο σχολείο, έγινε ό,τι έγινε», είπε.
Η μητέρα περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε όταν είδε τα βίντεο του περιστατικού να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως ανέφερε, η ανήλικη είναι αθλήτρια και έχει διδαχθεί να χρησιμοποιεί τις γνώσεις της αποκλειστικά για άμυνα και όχι για να συμμετέχει σε καβγάδες.
«Κάνουμε tae kwon do για να μαθαίνουμε να αμυνόμαστε, όχι για να παίζουμε μπουνιές», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς, όπως είπε, είχαν προηγηθεί άλλα δύο επεισόδια.
«Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κόρη της δεν έχει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές της.
«Επειδή είναι αθλήτρια και όντως αμύνεται, δεν τραμπουκίζει τον κόσμο. Όταν το έμαθαν αυτό κάποιοι που λειτουργούν ως νταήδες στο σχολείο, έγινε ό,τι έγινε», είπε.
Βίντεο από την άγρια συμπλοκή:
Η μητέρα περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε όταν είδε τα βίντεο του περιστατικού να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Βρίσκω τα βίντεο και βλέπω το μέγεθος της κακοποίησης. Σκεφτείτε τι έπαθα. Έπαθα απανωτά σοκ. Σε χειρότερη ψυχολογική κατάσταση δεν πιστεύω ότι έχω βρεθεί ποτέ», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα