Eurostat: Στο 4,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, στο 3,2% έφτασε στην Ευρωζώνη
Eurostat: Στο 4,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, στο 3,2% έφτασε στην Ευρωζώνη
Οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας συνέχισαν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις
Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο του 2026, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας συνέχισαν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερος από τα τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) που δημοσιεύθηκαν στις 2 Ιουνίου, που τον έδειχναν στο 5%.
Στις χώρες της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο, έναντι 3,0% τον Απρίλιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Μάιο του 2025, ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 1,9%.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1,1%, ενώ ακολούθησαν η Δανία και η Τσεχία με 1,8%.
Στον αντίποδα, η Ρουμανία κατέγραψε τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ένωση με 9,7%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία με 6,3% και τη Λιθουανία με 5,1%.
Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο πληθωρισμός υποχώρησε σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ αυξήθηκε σε 16.
Η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε και τον Μάιο από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος πρόσθεσε 1,61 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό δείκτη.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερος από τα τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) που δημοσιεύθηκαν στις 2 Ιουνίου, που τον έδειχναν στο 5%.
Στις χώρες της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο, έναντι 3,0% τον Απρίλιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Μάιο του 2025, ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 1,9%.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1,1%, ενώ ακολούθησαν η Δανία και η Τσεχία με 1,8%.
Στον αντίποδα, η Ρουμανία κατέγραψε τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ένωση με 9,7%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία με 6,3% και τη Λιθουανία με 5,1%.
Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο πληθωρισμός υποχώρησε σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ αυξήθηκε σε 16.
Η μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε και τον Μάιο από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος πρόσθεσε 1,61 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό δείκτη.
Ακολούθησε η ενέργεια, η οποία συνέβαλε κατά 0,98 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εξακολουθούν να επηρεάζουν το επίπεδο των τιμών.
Θετική συμβολή είχαν επίσης τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, που πρόσθεσαν 0,36 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας με 0,23 ποσοστιαίες μονάδες.
Θετική συμβολή είχαν επίσης τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, που πρόσθεσαν 0,36 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας με 0,23 ποσοστιαίες μονάδες.
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