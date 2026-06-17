Eurostat: Στο 4,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, στο 3,2% έφτασε στην Ευρωζώνη

Ακολούθησε η, η οποία συνέβαλε κατά 0,98 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εξακολουθούν να επηρεάζουν το επίπεδο των τιμών.Θετική συμβολή είχαν επίσης τα, που πρόσθεσαν 0,36 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και ταεκτός ενέργειας με 0,23 ποσοστιαίες μονάδες.