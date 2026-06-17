Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ιερέας έπεσε από σκεπή ναού στη Λάρισα, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιερέας έπεσε από σκεπή ναού στη Λάρισα, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του
Σοβαρά τραυματίστηκε σε χωριό της Λάρισας το πρωί της Τρίτης (16/6) ένας ιερέας ο οποίος έπεσε από ύψος σε ιερό ναό.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr, ο 64χρονος ιερέας είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής. Ωστόσο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του.
Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr, ο 64χρονος ιερέας είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής. Ωστόσο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του.
Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.
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