Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Ρεντίνας - Ουρανούπολης
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Τροχαίο ατύχημα

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Ρεντίνας - Ουρανούπολης

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Ρεντίνας - Ουρανούπολης
Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε γύρω στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα στο 53ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρεντίνας - Ουρανούπολης, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ένα όχημα οδηγούσε 32χρονος, ενώ το δεύτερο μία 24χρονη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, καθώς και ο 22χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος. Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η 24χρονη, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Ο 22χρονος παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου, ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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