Πόσους βασικούς θα αλλάξει εφέτος ο Νίστρουπ

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Πόσο εύκολο είναι να στήσεις μια ομάδα στην οποία μπορεί να έχεις ακόμα και οκτώ καινούριους βασικούς όταν ολοκληρωθεί όλη η μεταγραφική διαδικασία του πάρε – δώσε και είσαι πια έτοιμος στα τέλη Αυγούστου; Και πόσο… πιο εύκολο είναι όλο αυτό όταν είσαι καινούριος προπονητής στην ομάδα σου και επιπρόσθετα μεταναστεύεις για εργασία για πρώτη φορά στη ζωή σου; Τις δικές του απαντήσεις θα τις δώσει στην παρουσίασή του την προσεχή Κυριακή ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Η δική μας απάντηση είναι πως πρωτίστως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει με το καινούριο του σύνολο την ποδοσφαιρική του ταυτότητα και χημεία και εν συνεχεία να αρχίσει να μιλά για πρωταθλητισμό και τίτλους.Αλλωστε για δεύτερη σερί σεζόν θα είναι μεταξύ των τεσσάρων ανταγωνιστών στο υψηλότερο επίπεδο του πρωταθλήματος η ομάδα που θα κάνει τις περισσότερες αλλαγές! Πέρυσι είχε κάνει 11 καλοκαιρινές + 8 χειμερινές μεταγραφές, συνολικά 19, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Αντρέα Στραματσόνι, από τη σεζόν 2015 – 16. Εφέτος θα κάνει λιγότερες, αλλά θα αλλάξει πολλούς βασικούς! Ιδού…Τερματοφύλακας; Εφυγε ο Ντραγκόφσκι τον Ιανουάριο, έφυγε και ο Λαφόν τον Ιούνιο. Πάει γι’ άλλον βασικό. Βλαχοδήμο ή ξένο επιλογής Νίστρουπ.Δεξιός μπακ; Οι μεσαίου βεληνεκούς Ιταλίδες της Serie A έχουν βάλει στο μάτι τον Ντάβιντε Καλάμπρια, αλλά ακόμα κι αν παραμείνει στον Παναθηναϊκό (πολύ πιθανό, πού να βρει τέτοιο συμβόλαιο στην πατρίδα του;) καθόλου βέβαιο δεν είναι πως θα αποτελεί και τον βασικό στο ένα άκρο της άμυνας.Αριστερός μπακ; Φαίνεται ακλόνητος ο Κυριακόπουλος που ήταν και η πιο επιτυχημένη περυσινή καλοκαιρινή μεταγραφή. Για να επιμένει, όμως, τόσο πολύ ο Νίστρουπ σε έναν παίκτη (Κρίστιανσεν) που δεν θα έβλεπε καν το ελληνικό πρωτάθλημα αν δεν είχε πέρυσι τα προβλήματα στο γόνατό του, κάτι έχει στο μυαλό του για τον 24χρονο διεθνή Δανό…Στόπερ; Πέρυσι έπαιξαν όλοι ως βασικοί στο 3-4-3 του Ράφα. Ο Ινγκασον, ο Πάλμερ – Μπράουν, ο Τουμπά, Γεντβάι, ο Ερνάντεθ που αποχώρησε, ο Κάτρης που είναι και ο μοναδικός που μένει 1000%. Εφέτος; Εφέτος αναμένεται να φύγει ο Γεντβάι και ένας επιπλέον κεντρικός αμυντικός και να αποκτηθούν τουλάχιστον δύο, οι οποίοι, μάλιστα, θα λογίζονται (μακροπρόθεσμα) ως οι βασικοί στις διατάξεις με τέσσερις στην άμυνα του Νίστρουπ…Μέσοι; Καινούριο βασικό «εξάρι» (πιθανότατα ο Ετιέν Καμαρά), καινούριο βασικό «οκτάρι» και… βλέπουμε για τον τρίτο της παρέας. Αν, δηλαδή, θα είναι κάποιος «παλιός» (Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς) ή αν θα αποκτηθεί ένας επιπλέον παραγωγικός μέσος. Τσιριβέγια, Τσέριν, Σιώπης αυτή τη στιγμή λογίζονται ως εναλλακτικές επιλογές και ο Τάσος Μπακασέτας αποχωρεί…Εξτρέμ; Εδώ… πάμε κατ’ αρχήν με τους παλιούς. Πιθανότατα με Ζαρουρί – Αντίνο. Ας τελειώσει το Μουντιάλ, όμως, να δούμε αν θα πωληθεί ο Πελίστρι και ποιον θα πάρει στη θέση του ο Παναθηναϊκός, και τα ξαναλέμε. Για να μην πούμε από τώρα ότι οι Δανοί ανέκαθεν παρήγαγαν υπέροχους ακραίους μεσοεπιθετικούς και ότι ο Νίστρουπ έχει προτάσεις για όλες τις θέσεις…Φορ; Αρχικά πάμε και εδώ με τους παλιούς! Με Τετέι σίγουρα, περιμένοντας να δούμε και την πορεία του Ντέσερς για τον οποίο ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Κι ας περιμένουμε τους δύο νέους που θα αποκτηθούν στις θέσεις των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς που θα φύγουν. Διότι κάποιος εξ’ αυτών ίσως να αποδειχθεί η ευχάριστη έκπληξη για τον Παναθηναϊκό.Μ’ αυτά και μ΄ αυτά, με ολοκαίνουρια μεσαία γραμμή, με καινούριο τερματοφύλακα (κομβικό!), με νέους στόπερ, πιθανότατα και με αλλαγές σε κάποιο από τα δύο άκρα της άμυνας και της επίθεσης, αντιλαμβάνεται κάποιος το βαθμό δυσκολίας για τον Νίστρουπ. Τουλάχιστον θα έχει τη δυνατότητα και το χρόνο από τα τέσσερα θεωρητικά εύκολα ματς των δύο προκριματικών γύρων του Conference League να δει πράγματα που δεν μπορεί να δει από το video και σταδιακά να ενσωματώνει τους νέους παίκτες που θα έρχονται ένας – ένας…