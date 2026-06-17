Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωκίδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα

Δεν απειλήθηκαν  κατοικημένες περιοχές

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα
UPD:
Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.

 Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 7 οχήματα και 3 ελικόπτερα. 

Δεν απειλήθηκαν  κατοικημένες περιοχές.


UPD:

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