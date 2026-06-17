Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα
Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές
UPD:
Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 7 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 7 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη #Φωκίδα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026
Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα