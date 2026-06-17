Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ληστεία σε κατάστημα ΟΠΑΠ στη Μάνδρα, συνελήφθη 20χρονος
Ληστεία σε κατάστημα ΟΠΑΠ στη Μάνδρα, συνελήφθη 20χρονος
Ο δράστης απείλησε υπάλληλο με αμορτισέρ, άρπαξε χρήματα και τράπηκε σε φυγή
Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα ΟΠΑΠ στη Μάνδρα Αττικής, με τον δράστη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 20:50 σε κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Σαλαμίνος. Ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισήλθε στο κατάστημα και απείλησε υπάλληλο με αμορτισέρ, απαιτώντας χρήματα.
Αφού άρπαξε χρηματικό ποσό από την επιχείρηση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και, έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 20 χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της ληστείας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 20:50 σε κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Σαλαμίνος. Ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισήλθε στο κατάστημα και απείλησε υπάλληλο με αμορτισέρ, απαιτώντας χρήματα.
Αφού άρπαξε χρηματικό ποσό από την επιχείρηση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και, έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 20 χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της ληστείας βρίσκεται σε εξέλιξη.
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