Πανελλαδικές 2026: Στο «Ελεύθερο Σχέδιο» διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι - Δείτε τα θέματα
Πανελλαδικές 2026: Στο «Ελεύθερο Σχέδιο» διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι - Δείτε τα θέματα
Συνεχίζεται το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων
Με το ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ αύριο, Πέμπτη, οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στο μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο».
Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα Θέματα.
-Δείτε τα θέματα στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο», εδώ.
- Ελεύθερο Σχέδιο - Ζητούμενα, εδώ.
-Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο
-Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά
-Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
-Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
-Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά
-Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά
-Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά
Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα Θέματα.
-Δείτε τα θέματα στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο», εδώ.
- Ελεύθερο Σχέδιο - Ζητούμενα, εδώ.
Το πρόγραμμα των επόμενων εξετάσεωνΜετά το σημερινό μάθημα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται ως εξής:
-Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο
-Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά
-Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
-Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
-Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά
-Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά
-Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά
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