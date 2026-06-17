Πανελλαδικές 2026: Στο «Ελεύθερο Σχέδιο» διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι - Δείτε τα θέματα
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλαδικές 2026

Πανελλαδικές 2026: Στο «Ελεύθερο Σχέδιο» διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι - Δείτε τα θέματα

Συνεχίζεται το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων

Πανελλαδικές 2026: Στο «Ελεύθερο Σχέδιο» διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι - Δείτε τα θέματα
Με το ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ αύριο, Πέμπτη, οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στο μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο».

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα Θέματα. 

-Δείτε τα θέματα στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο», εδώ.

- Ελεύθερο Σχέδιο - Ζητούμενα, εδώ

Το πρόγραμμα των επόμενων εξετάσεων

Μετά το σημερινό μάθημα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται ως εξής:

-Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

-Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά

-Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Κλείσιμο
-Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

-Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

-Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

-Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

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