Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Τραγωδία στα Γρεβενά, βρέθηκε απανθρακωμένη σορός 85χρονου μετά από φωτιά σε σπίτι
Τραγωδία στα Γρεβενά, βρέθηκε απανθρακωμένη σορός 85χρονου μετά από φωτιά σε σπίτι
Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες
Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο εσωτερικό του σπιτιού.
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οικία και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις εστίες φωτιάς που δημιουργήθηκαν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σορός απανθρακωμένη μέσα στο κτίριο. Τμήμα της σκεπής του σπιτιού, που έχει καταρρεύσει δυσκολεύει την επιχείρηση των ανδρών της πυροσβεστικής.
Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 09:40 για πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης Γρεβενών.
Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Πηγή: Greveniotis.gr
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οικία και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις εστίες φωτιάς που δημιουργήθηκαν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σορός απανθρακωμένη μέσα στο κτίριο. Τμήμα της σκεπής του σπιτιού, που έχει καταρρεύσει δυσκολεύει την επιχείρηση των ανδρών της πυροσβεστικής.
Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 09:40 για πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης Γρεβενών.
Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Πηγή: Greveniotis.gr
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