Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Εντυπωσιακό βίντεο από αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο νότια της Γαύδου
Εντυπωσιακό βίντεο από αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο νότια της Γαύδου
Το Super Puma μετέφερε τον ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραδόθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας
Αποστολή αεροδιακομιδής από φορτηγό πλοίο που έπλεε νότια της Γαύδου πραγματοποίησε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελικόπτερο κλήθηκε να παραλάβει ένα άτομο από το φορτηγό πλοίο «Great W», το οποίο βρισκόταν περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο της επιχείρησης, το Super Puma προσέγγισε το πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω και το πλήρωμα πραγματοποίησε την επιχείρηση ανύψωσης του ασθενούς από το κατάστρωμα με τη χρήση βαρούλκου.
Στα πλάνα διακρίνεται το ελικόπτερο να αιωρείται πάνω από το φορτηγό πλοίο, ενώ διασώστης κατεβαίνει στο κατάστρωμα προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η παραλαβή του ατόμου που έχρηζε άμεσης μεταφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το Super Puma μετέφερε τον ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραδόθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελικόπτερο κλήθηκε να παραλάβει ένα άτομο από το φορτηγό πλοίο «Great W», το οποίο βρισκόταν περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο της επιχείρησης, το Super Puma προσέγγισε το πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω και το πλήρωμα πραγματοποίησε την επιχείρηση ανύψωσης του ασθενούς από το κατάστρωμα με τη χρήση βαρούλκου.
Στα πλάνα διακρίνεται το ελικόπτερο να αιωρείται πάνω από το φορτηγό πλοίο, ενώ διασώστης κατεβαίνει στο κατάστρωμα προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η παραλαβή του ατόμου που έχρηζε άμεσης μεταφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το Super Puma μετέφερε τον ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραδόθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
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