Εγκαίνια του Αμφιθεάτρου «Χαράλαμπος Δ. Βελλής» του Νηπιαγωγείου του Κολλεγίου Αθηνών

Μέλη της διοίκησης και της διεύθυνσης του Σχολείου, εκπαιδευτικοί, δωρητές και γονείς παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του κτιρίου, που ανοίγει νέους ορίζοντες για το μέλλον του Νηπιαγωγείου