Για τρεις βιασμούς θα δικαστεί από το Εφετείο ο Λιγνάδης: Η απόφαση του δικαστηρίου που ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη ποινή

Ο πρώην διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου θα δώσει εξηγήσεις για τον βιασμό ένας 16χρονου αγοριού Αιγυπτιακής καταγωγής, πράξη για την οποία σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί αθώος

καταδικασθεί πρωτόδικα - θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Κρατικού Θεάτρου,



Την εξέλιξη αυτή, η οποία δεν αποκλείεται να έχει ως αποτέλεσμα την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, σηματοδοτεί σημερινή απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, στο σκαμνί του οποίου κάθεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για



εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και έτσι μετά από αυτή την απόφαση ο πρώην διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου θα δώσει εξηγήσεις και για μια ακόμη πράξη σεξουαλικής κακοποίησης και συγκεκριμένα για τον βιασμό ένας 16χρονου αγοριού Αιγυπτιακής καταγωγής, πράξη για την οποία σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί αθώος.







εκφωνώντας τη σχετική απόφαση.



Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δ. Λιγνάδης είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις κάθειρξη 12 ετών.



Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.



Κλείσιμο αθώο για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό του 16χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής το 2011.



Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση με το σκεπτικό ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την κατηγορία βιασμού σε βάρος του 16χρονου.







Για τρεις πράξεις βιασμού νεαρών αγοριών -και όχι για δυο όπως είχε- θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Κρατικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης Την εξέλιξη αυτή, η οποία δεν αποκλείεται να έχει ως αποτέλεσμα την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, σηματοδοτεί σημερινή απόφαση του, στο σκαμνί του οποίου κάθεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης προκειμένου να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για σεξουαλική κακοποίηση νεαρών ανδρώνΕιδικότερα, σήμερα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτή τηνκατά της πρωτόδικης απόφασης και έτσι μετά από αυτή την απόφαση ο πρώηνθα δώσει εξηγήσεις και για μια ακόμη πράξη σεξουαλικής κακοποίησης και συγκεκριμένα για τον βιασμό ένας, πράξη για την οποία σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί αθώος.«Να γίνουν τυπικά δεκτές και οι δυο εφέσεις, αυτή του κυρίου εισαγγελέα και του κ. Λιγνάδη», ήταν τα λόγια της προέδρου του δικαστηρίουΥπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δ. Λιγνάδης είχε κριθεί,, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς που είχε δικαστεί. Πρόκειται, για βιασμούς δυο 17χρονων νεαρών το 2015 για τους οποίους του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση,Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσειμε αποτέλεσμα ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει τον Δημήτρη Λιγνάδη ομόφωνα, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό τουΩστόσο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετώνμε το σκεπτικό ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την κατηγορία βιασμού σε βάρος του 16χρονου.

Σήμερα, με την έναρξη της δίκης, το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση, γεγονός που δεν αποκλείεται να επιφέρει για τον κατηγορούμενο μια πιο βαριά ποινική μεταχείριση σε σχέση με αυτή που είχε σε πρώτο βαθμό.



Να σημειωθεί ότι σε προηγούμενη δικάσιμο η εισαγγελέας της έδρας είχε πρότεινε η έφεση να γίνει δεκτή μόνο ως προς το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη και όχι ως προς το σκέλος της που αφορά στην αθώωση του σκηνοθέτη για την κατηγορία βιασμού σε βάρος του 16χρονου νέου.



Ακόμη, κατά τη σημερινή δικάσιμο η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζήτησε να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος που θα εξετάσει την αντιληπτική ικανότητα των νεαρών που είχαν καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη για σεξουαλική κακοποίηση, κάτι που όπως ανέφεραν οι συνήγοροι δεν είχε γίνει σε κανένα στάδιο της υπόθεσης.



Λαμβάνοντας το λόγο η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε το αίτημα να γίνει δεκτό και να αναβληθεί η δίκη ώστε οι μάρτυρες, να εξεταστούν από ειδικό πραγματογνώμονα.



Μερίδα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας δεν αντιτάχθηκε στην εξέταση των μαρτύρων από ειδικό, πλην όμως ζήτησε να μην αναβληθεί η δίκη αλλά να διακοπεί για λίγες εβδομάδες. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την απόφαση του επί αυτού του ζητήματος.



Στο δικαστήριο στο πλευρό του κατηγορούμενου βρέθηκαν και σήμερα η Ελένη Κούρκουλα, ο Διονύσης Παναγιωτάκης αλλά και ο αδελφός του Γιάννης Λιγνάδης. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και οι τρεις άνδρες που είχαν καταγγείλει τον σκηνοθέτη.