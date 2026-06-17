Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα
ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα Γυναικοκτονία Κηδεία Έγκλημα

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα
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Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη αστυνομικό Αντιγόνη, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα


Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα


Στο μεταξύ, ο θείος της 45χρονης, ισχυρίστηκε ότι δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα ο δράστης της είχε επιτεθεί ενώ κοιμόταν και να την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι και κατέφυγε στην αδελφή της, ενώ εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και την Υπηρεσία της.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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